Der Kreisverkehr in Sonthofen braucht einen Bypass

Nach sechs Jahren muss das Bauwerk in Rieden umgestaltet werden, weil sich gefährliche Rückstaus auf die B19 bilden - es herrscht große Unfallgefahr.

08.10.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Erst 2016 wurde der Kreisverkehr in Sonthofen-Rieden fertiggestellt. Das 1,8-Millionen-Euro-Projekt sollte den Verkehrsfluss an der B19 verbessern. Doch jetzt muss der Kreisel schon wieder umgebaut werden, weil sich zu Stoßzeiten gefährliche Rückstaus auf die B19 bilden. Das gab das Staatliche Bauamt jetzt bei einer Vorstellung der Pläne für den Ausbau der B19 im Bauauschuss Sonthofen bekannt. Geplant ist jetzt ein Kreisverkehr mit „Bypass“, also einer zusätzlichen Fahrspur für Rechtsabbieger in Richtung Stadtmitte und Bad Hindelang. (Lesen Sie auch: Neue B19-Brücke in Sonthofen: Wie steht es um den Lärmschutz?)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.