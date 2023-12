„Hier gibt es noch etwas zu retten“: Tuffenmoos in Missen

Der Landschaftspflegeverband kümmert sich in Missen-Wilhams um das Toffenmoos und große Flächen am Hauchenberg.

„Wir sind in der Region mit Biotopflächen gesegnet, bei denen es noch etwas zu retten gibt“, beschrieb Leonie Schäfer jetzt im Gemeinderat Missen-Wilhams die Motivation für ihre Arbeit als Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes Oberallgäu-Kempten. Und im Ort selbst sind es zwei besondere Bereiche, um die sich der Verband kümmert: Das Tuffenmoos und große Flächen am Hauchenberg.

Die Gemeinde Missen-Wilhams gehörte 1996 zu den fünf Gründungsmitgliedern des Verbandes, dem inzwischen 25 Kommunen im Oberallgäu angehören. Knapp 900 Euro zahlt Missen-Wilhams aufgrund seiner Einwohnerzahl jährlich an den Verband. Hinzu kommen Kostenbeteiligungen an den Projekten. Sie liegen zwischen Null und 20 Prozent. Den größten Anteil trägt jeweils der Freistaat. „Die Fördermittelsituation in Bayern ist gut“, stellte Schäfer fest.

Im Tuffenmoos gibt es "hochspezialisierte Arten, Beeren und Moose"

Bereits 2011 begann die Arbeit des Landschaftspflegeverbandes rund um das Tuffenmoos zwischen Missen und dem Ortsteil Wiederhofen. In den 50er und 60er Jahren wurde hier Torf gestochen und das Moos durch Entwässerungsgräben trocken gelegt. In den Folgejahren verbuschte das Gebiet immer mehr. Das Einziehen neuer Dammanlagen und das Entfernen der Gehölzer seither hat sich ausgezahlt. Im Moor seien „hochspezialisierte Arten, Beeren und Moose“ zu finden, „die nur hier vorkommen“, berichtete Projektmanagerin Sarina Thiel den Ratsmitgliedern. Inzwischen könne die Natur weitgehend ohne menschliche Unterstützung existieren. Nur noch einmal pro Jahr erfolgt das Mähen.

Knapp 18 Hektar am Hauchenberg betreut der Landschaftspflegeverband

2019 gestartet ist das Projekt am Hauchenberg. 2020 und 2022 kamen weitere Flächen hinzu. Knapp 13 Hektar sind es nun. Auch hier stand zunächst die Gehölzentfernung und das Entbuschen an. Nun ist es die regelmäßige Mahd. Das Ziel: Statt der lange Zeit dominierenden Farne soll es hier wieder artenreichen Rasen, Schmetterlinge, Insekten und Blühpflanzen geben. „Zuletzt konnte sich auch die Arnika hier wieder ausbreiten“, berichtete Thiel. Eine Beweidung soll dazu beitragen, dass es langfristig so bleibt. Ohnehin gelte für die Projekte des Verbandes, dass es um eine langfristige und anhaltende Veränderung der Natur gehe.

Weitere Projekte auch in Missen-Wilhams seien durchaus denkbar, antwortete Schäfer auf eine entsprechende Frage von Ernst Schwarz. Das hänge aber auch von den Kapazitäten der Landwirte ab, die für den Verband tätig seien. Sie sollten möglichst aus dem Ort kommen. Zu wenig Mitspracherecht der Kommunen kritisierte Siegfried Lerpscher. So hatte der Gemeinderat im Vorjahr eine Kostenbeteiligung von 20.000 Euro für die neuen Flächen am Hauchenberg abzusegnen. Über die Mitgliederversammlung sei der Einfluss gewährleistet, antwortete ihm Schäfer. Zudem sitzen mit Bürgermeisterin Martina Wilhelm und Landwirt Peter Jäck gleich zwei Personen aus Missen-Wilhams im Vorstand des Verbandes.

