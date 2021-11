Der Museums-Rundweg in Diepolz ist fertig

Im Allgäuer Bergbauernmuseum bei Immenstadt gibt es jetzt einen gefahrlosen Abstieg von der Höfle-Alp. Die Route bietet einen herrlichen Blick auf die Berge.

27.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Fast 20 Jahre nach der Eröffnung wurde jetzt der Museums-Rundweg im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz vollendet. Damit schließt sich der Kreis zwischen der Höfle-Alp im Norden des Geländes und der restlichen Anlage des Bergbauernmuseums.

Wenn sie nicht den gleichen Weg zurückgehen wollten „haben wir Besucher nach der Besichtigung der Hölfe-Alp in den öffentlichen Straßenraum entlassen müssen“, sagt Museumsvereins-Vorsitzender Siegfried Zengerle. Die Straße zur Diepolzer Kirche ist steil und an manchen Tagen vielgenutzt durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ausgerechnet in der steilsten Passage geht es unübersichtlich zu, sodass gefährliche Begegnungen zwischen Kinderwagen und Traktorengespann nicht zu vermeiden waren.

„Mit der Vollendung des Museumsrundwegs geben wir eine Antwort auf eine kleine Achillesferse des Museums“, erklärt Zengerle. Als 1,30 Meter breiter Pfad schlängelt sich der Abstieg von der Museums-Alp nunmehr ein Stück gen Osten, ehe er nach der Überwindung der Steigung in einer Kurve fast eben bis zum Sattlerhof führt – mit herrlichem Blick auf die Diepolzer Kirche St. Blasius und die Allgäuer Hochalpen.

Neue Rastfläche für Familien

Außerdem bleiben die Besucher auf dem Museumsgelände und könnten beim Rückweg noch einmal den Sattlerhof oder den Traktorenparcours erleben. Höhepunkt des Wegs wird die neu geschaffene Rast- und Aktionsfläche sein. Die Bauausführung hatte die Missener Baufirma Hatt. Neben dem Weg investierte das Museum noch in vier Familiensitzliegen zum Picknicken und ein Trägersystem für die künftig jährlich wechselnde Outdoor-Sonderausstellung des Museums. In Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg wird sich Jahr für Jahr im Zuge der Lehrerausbildung eine Zulassungsarbeit rund um das Leben und Arbeiten der Bergbauern drehen. „Zehn Dinge vom Bergbauernhof – und was du darüber wissen solltest“ heißt das Thema, das die Lehramtsstudentin Emma Sorg derzeit gemeinsam mit ihrem Dozenten vom Institut für Geografie und Geologie an der Universität Würzburg, Dr. Markus Pingold, erarbeitet.

Sonderausstellungen geplant

Auch wenn das Museum derzeit geschlossen ist: Der Weg ist bereits begehbar und bietet an schönen Novembertagen beste Ausblicke. Die erste Outdoor-Sonderausstellung soll gemeinsam mit dem Museum am Palmsonntag 2022 eröffnet werden. Die Vollendung des Rundwegs wurde gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und den Deutschen Verband für Archäologie. Über die Förderung landwirtschaftlicher Museen in ländlichen Räumen gingen 50.000 Euro an das Bergbauernmuseum.

