Der Reiz, im Oberallgäu mit den Händen zu arbeiten

Beim Tag der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrum Immenstadt zeigen sich junge Leute zufrieden mit ihrer Ausbildungswahl.

Von Francesca Mayer

18.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der Mangel an Auszubildenden in Handwerksberufen macht sich auch am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Immenstadt (BZI) bemerkbar. Laut Schulleiter Peter Eisenlauer sind die Schülerzahlen dort etwas rückläufig. Bei einem Tag der offenen Tür stellten Auszubildende ihre Arbeit vor – und zeigten sich sehr zufrieden mit ihrer Wahl, einen Beruf im Handwerk, der Gastronomie oder Hauswirtschaft zu erlernen.

