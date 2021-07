Der „Retter des Augsburger Doms“ stammt aus Missen

Pfarrer Michael Heinrich hat ein 100-seitiges Buch über Johann Baptist Aichele geschrieben. Der verstorbene Retter des Augsburger Doms ist in Missen begraben.

15.07.2021 | Stand: 10:57 Uhr

Als Domkaplan hat Johann Baptist Aichele während des Zweiten Weltkriegs den Brandschutz für den Augsburger Dom „Unserer Lieben Frau“ organisiert. Seit den Bombenangriffen im Februar 1944 gilt der 1987 verstorbene Geistliche als der „Retter des Augsburger Doms“. Seit Oktober 2018 ist eine Straße in seinem Heimatort Missen nach ihm benannt, im Februar 2019 erfolgte die Enthüllung einer Gedenkplatte im Augsburger Dom. Was bislang fehlte, war eine umfassende Biografie des 1907 in Missen-Berg geborenen Priesters. Die hat nun der Missener Pfarrer Michael Heinrich zusammengestellt und in einem 100 Seiten starken Buch veröffentlicht.

„Noch konnte ich mit Zeitzeugen sprechen, die ihn gekannt haben“, sagt Heinrich. Das Gedenken zum 75. Jahrestag der Bombenangriffe auf Augsburg war für ihn Anlass, sich mit Johann Baptist Aichele zu beschäftigen. Obgleich der 1970 zum Monsignore ernannte Geistliche in Missen bestattet ist, sei er vielen Bürgern bis zur Einweihung des Monsignore-Aichele-Wegs im vergangenen Oktober wohl unbekannt gewesen, ist Bürgermeister Hans-Ulrich von Laer überzeugt. Seine Primiz hatte Aichele immerhin schon 1934 in Missen gefeiert. Anschließend wirkte er in Augsburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er als Religionslehrer am späteren Holbein-Gymnasium tätig. Ehrungen hat er viele erhalten, darunter 1974 das Bundesverdienstkreuz und 1984 die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde.

Viele Texte hat Pfarrer Heinrich zusammengetragen, ist dazu in die Archive von Stadt und Zeitung in Immenstadt gegangen, hat mit Verwandten gesprochen und auch einige Bilder erhalten. Am Ende hat Heinrich ein Bild von Aichele, dass es sich um einen „sehr interessanten Menschen“ handelte. „Ich hätte ihn gern kennengelernt“, sagt der Pfarrer. Besonders markant aus seiner Sicht: „Er hat selbst wohl nie über sein Engagement in der Bombennacht gesprochen.“