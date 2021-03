Der Zirbenkünstler aus Bad Hindelang: Von Lampen, Fasnacht-Larven und Edelweiß

Franz-Josef Haas fertigt allerlei Nützliches und Schönes aus edlem Holz und verkauft es in seinem kleinen Laden. Wie ein Rentner sein Hobby zum Beruf macht.

20.03.2021 | Stand: 15:00 Uhr

„Kumm ring“, schallt es aus dem Ladeninneren. Beim Betreten des kleinen Geschäfts am Ortsausgang von Bad Hindelang fallen einem zunächst nur die vielen kleinen und großen, beleuchteten Objekte aus Zirbenholz auf. Hinter der Theke steht Franz-Josef Haas in seiner Handwerkerschürze, ein Allgäuer Original mit freundlichem, runden Gesicht, Drei-Tage-Bart und bunter Häkelmütze.

Der Mittsechziger nimmt einen großen Schluck aus dem Zirbenholzkrug. Der wird vorher natürlich „gepicht“, also mit Fassharz ausgegossen, damit er hundertprozentig dicht ist. Fast alles im Raum ist aus edlem Gehölz, vom einfachen Stuhl über die eigenwilligen Lampen, diversen Schalen, kleinen und großen Brot- und Schatzkisten, bis hin zu den Kugelschreibern, Brotzeitbrettern oder Trinkgefäßen. Sogar der Kaminofen wird von ihm mit Zirbenholz beheizt.

Erst im Rentenalter hat Haas sein Hobby zum Beruf gemacht

Seit vier Jahren gibt es jetzt schon den kleinen Laden „Werkstatt Zirbe“ in der Bad Oberdorfer Straße, der abends von den vielen Lichtobjekten in den für Zirbenholz typischen Rot-, Braun- und Gelbtönen erstrahlt. Mit Eintritt ins Rentenalter hat Haas sein Hobby zum Beruf gemacht und den kleinen Laden – der übrigens schon mal als Filmkulisse für „Matula“ taugte – von seinem Bruder gemietet.

„I ka was verköüfe, muass aber it“, betont er und zeigt auf so manches Unikat im Laden, wie zum Beispiel einen gut bestückten Weinschrank, der aus einem Holzstamm gefertigt wurde. An so manchen Exponaten hängt dann doch zu sehr sein Künstlerherz – wie an der Schale aus Birnenholz mit eingewachsenem Stacheldraht – als dass es dafür einen reellen Preis gäbe.

Der Zirbenkünstler aus Bad Hindelang ist gelernter Koch

Gelernt hat Haas den Beruf des Kochs und diesen auch mit großer Leidenschaft sein Leben lang im nahe gelegenen Hotel Prinz-Luitpold-Bad ausgeübt. Nebenher hat der Hindelanger, der aus einer Schreinerdynastie stammt, immer schon gerne „g´schnipflet“. Zunächst nur Edelweiß. Dann, auf Wunsch seines Sohnes, mal eine Larve. Die gelang dem Autodidakten auf Anhieb so gut, dass der Filius damit in die Fasnacht ging. Die Lampen kamen erst später. Ein Bekannter brachte ihn auf die Idee.

Das Zirbenholz bezieht Haas, der oft bis 21 oder 22 Uhr in der Werkstatt oder im Laden anzutreffen ist, aus dem Sarntal bei Bozen. Es wird zunächst zwei Jahre gelagert, bis es zum Einsatz kommt. Mitunter sitzt er abends im Laden und schaut stundenlang ein Stück Holz an. Bis ihm die zündende Idee kommt und er „das, was drinnen steckt“, herausschneiden kann.

Wie der Zirbenkünstler das Holz bearbeitet

So wollte er wenigstens einmal eine „Lachende Larve“ schnitzen. Aber daraus wurde bisher nichts, denn „des Messer hot’s it zuaglong“. Genauso bei den dünnen Holzscheiben für die Lampen: Es dauert mitunter recht lange, bis er an die richtige Stelle im Stamm trifft, die ihm dafür geeignet scheint. Dann heißt es schleifen, schleifen, schleifen. Nicht zu dünn, dass es bricht, aber auch nicht zu dick, dass das Licht nicht richtig durchscheint. Schon oft habe er deswegen mit den Worten „des isch nix Gscheits“ eine halbfertige Lampe mit Karacho in den Ofen geworfen. Die Unikate, die es jedoch bis in den Laden schaffen, können sich sehen lassen.

Seinen Laden lässt er meist offen, auch wenn er mal kurz weg muss. An die Tür hängt er dann ein Schild mit der Aufschrift „I gong ins Dorf zum Ingkoufe“. Trotzdem sei noch nie etwas weggekommen. Im Gegenteil: „Mankmol stoht dann uf uimol a Fläsch Wing oder a Leaberkässemmel ufm Disch.“

