Deutschlands südlichster „Grieche“ feiert in Oberstdorf runden Geburtstag

Das griechische Restaurant „El Greco Ladea“ gibt es schon seit 30 Jahren in Oberstdorf. In zweiter Generation ist Markos Leontidu am Ruder.

10.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das griechische Restaurant „El Greco Ladea“ in Oberstdorf feiert an diesem Samstag, 10. September, seinen 30. Geburtstag. Der südlichste Grieche Deutschlands in der Nebelhornstraße 5 wird von Kula und Markos Leontidu – heute in der zweiten Generation – geführt.

So mancher Einheimische nennt es immer noch „Kupferkanne“, nach dem gleichnamigen Restaurant, das früher einmal an dieser Stelle stand. Das El Greco Ladea, was übersetzt so viel bedeutet wie „Griechische Göttin“, verfügt über 70 Sitzplätze innen und weiteren 70 Plätzen auf der Ganzjahres-Terrasse. Dort erwartet die Gäste täglich – außer dienstags – vor allem griechische Speisen aber auch italienische Pizza und Pasta sowie handgemachte Nachspeisen und Kuchen.

In der Sonnenalp gelernt

So manch ein Gericht wird dort seit 1992 noch nach einer hauseigenen Rezeptur gekocht. Damals eröffnete Kula Leontidu das griechische Restaurant. Seit sechs Jahren führt ihr Sohn Markos in zweiter Generation die Gaststätte fort. Wie der heute 33-Jährige erzählt, absolvierte er zunächst eine Ausbildung als Restaurant-Fachmann auf der Sonnenalp, ehe er den elterlichen Betrieb übernahm. Dabei gestaltete er die Räume auch etwas moderner. Wie Markos Leontidu und seine Mutter betonen, stammen Produkte und Zutaten ihrer Speisen entweder frisch aus der Region oder von griechischen Lieferanten. Durch den Außer-Haus-Verkauf (kein Lieferservice) und den Online-Shop könne sich jeder auch ein Stück Griechenland nach Hause holen.

Geburtstagsfeier am Samstag

Die Geburtstagsfeier am Samstag beginnt um 17 Uhr mit griechischem Buffet und Grillen. Dazu spielt eine original griechische Band aus München.

