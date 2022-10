Die Ära Scholl bei der Sanitär-Innung Oberallgäu ist zu Ende

Langjähriger Obermeister übergibt bei der Jahresversammlung der SHK-Innung Kempten-Oberallgäu das Amt an Karl Waibel. Erstmals ist auch eine Frau im Vorstand.

14 Jahre leitete Klaus Dieter Scholl als Obermeister die Geschicke der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Kempten-Oberallgäu. Als er jetzt bei der Jahresversammlung seinen „Schlussbericht“ abgab, war die Stimmung emotional. Denn die anstehenden Wahlen bedeuteten das Ende einer Ära: Scholl kandidierte nicht mehr für das Amt des Obermeisters. Doch da sich der bisherige stellvertretende Obermeister Karl Waibel bereit erklärte, das Amt des Obermeisters zu übernehmen, ist Kontinuität gewährleistet. Hocherfreut waren die Mitglieder über eine Neuheit: Als erste Frau kandidierte Saskia Dengel für den Vorstand und wurde einstimmig gewählt.

In seinem Rückblick ließ Scholl die Ereignisse und zahlreichen Aktivitäten seiner Amtszeit als Obermeister Revue passieren. Es war eine lange Liste an Sitzungen, Innungsversammlungen und Aktionen. Für Scholl, 2008 zum Obermeister gewählt, war es von Anfang an klar, dass das Ziel „Wachstum schaffen und unsere Zukunft sichern“, nur erreichbar ist, wenn das SHK-Handwerk technisch und unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit immer auf dem neuesten Stand sei.

Eine weitere Aufgabe sah Scholl darin, die Mitglieder verstärkt in die Innungsarbeit einzubinden. „Nur eine starke Innung findet bei den Entscheidern Gehör“, sagte Scholl. Um das „Miteinander“ zu stärken, initiierte er vor zehn Jahren einen regelmäßigen Innungsstammtisch, und bei den Mitgliederversammlungen stehen Vorträge zu aktuellen Themen auf dem Programm.

Außerdem setzte Scholl auf eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehörten von Beginn an auch die digitalen Medien. Schon ein Jahr nach seiner Amtsübernahme hatte die Innung einen Internetauftritt. Die Bedeutung von Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit unterstrich auch Erich Schulz, Landesinnungsmeister des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern. Für seine großartige ehrenamtliche Leistung und die vielen Stunden, die er dafür opferte, ernannten ihn die Innungsmitglieder einstimmig zum Ehrenobermeister.

Karl Waibel unterstützte Scholl bereits in der vergangenen Amtsperiode als stellvertretender Obermeister und war zuvor viele Jahre im Vorstand aktiv. Vorstandsmitglied Klaus Still, in der Innungsarbeit ebenfalls erfahren, steht jetzt als stellvertretender Obermeister Waibel zur Seite. Dem Vorstand gehören weiter an: Thomas Stetter und Markus Kaderabek (auch Lehrlingswart). Neu in den Vorstand gewählt wurden neben Saskia Dengel auch Philipp Weber, Markus Witter und Michael Hösle.

Auszeichnungen gab es zudem für den bisherigen stellvertretenden Obermeister Walter Hartmann und die scheidenden Vorstandsmitglied Klaus Schindler und Peter Weber.

