Stadthausgalerie in Sonthofen präsentiert faszinierende Glaskunst

Die Ausstellung „Spektrum“ der Glasmalereiwerkstatt der Akademie der Bildenden Künste München in Sonthofen besticht durch Formenreichtum und Leuchtkraft.

29.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Symbiose aus Glas, Farbe und Licht fasziniert und beflügelt seit Jahrhunderten die Wahrnehmung des kunstsinnigen Betrachters. Welch magischer Zauber, wenn sich etwa das Licht der satten Nachmittagssonne in dem geschliffenen, vielfarbigen Glas alter Kirchenfenster bricht! Fasziniert von dem Medium Glas in seiner schier unerschöpflichen Gestaltungsvielfalt ist auch Thierry Boissel, geboren anno 1962 in Frankreich. Er hat Malerei und Glasgestaltung studiert in Paris sowie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und ist seit 1991 Leiter der Studienwerkstatt für Glasmalerei, Licht und Mosaik an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Der Meister und seine Schüler

Was er und sieben seiner noch Studierenden oder Absolventen aus oder mit Glas gestaltet haben, ist derzeit in einer Ausstellung in Sonthofens Stadthausgalerie zu bewundern. Für Boissel steht der Einsatz von Glaskunst in Verbindung mit konzeptioneller räumlicher Gestaltung. Dabei sei zu unterscheiden, „zwischen Glas, auf das er malt,“ und Werke, bei denen er „mit dem Glas malt, beziehungsweise malerische Effekte erzielt“. Großformatige Trennwände, in denen die lichte Transparenz des Glases mittels filigraner eiserner Umzäunung gezähmt wird, sind so entstanden.

In der "Ameisenfarm"

Mit Glas und Stahl arbeitet auch Anna Hölzl bei ihren skulpturalen Arbeiten, mit Stein und Glas Henriette Olbertz-Weinfurter bei ihrem „Barockfilter“. Dagegen lässt Ulrike Riede das sanft farbige „Innenleben“ durch sandgestrahlte Scheiben schimmern und Florian Nöthe seine „Ameisenfarm“-Installationen in Glasboxen. Für „Spannung in der Beziehung einzelner Figuren im Raum“ will Daniel Huss mit seinen Plastiken aus Glas, Keramik und Stuckmarmor sorgen.

Zerstückelte "Identitätsversprechen des guten Lebens"

Und dafür ist bei den mit Mystik und Metaphern durchwehten Collagen von Stefan Holzmair reichlich gesorgt. Klartext Holzmair: Er verstoffwechsele Begehren weckende Bilder aus der Konsumwelt in ein Kammerspiel aus immateriellen Zeichen und Symbolen. Wow! Dafür verwendet er Fotos aus Lifestyle-Magazinen. Diese „nicht überwundenen Identitätsversprechen des guten Lebens“ werden zerstückelt und zu unheimlichen Bildräumen verarbeitet. Super! Genauso wie die phantastischen Glas-/Licht-Installationen und Rotationen des gebürtigen Südkoreaners Bongchull Shin. Shin sagt dazu: „Nachdem das Licht 150 Millionen Kilometer von der Sonne zurückgelegt hat, trifft es auf die Erde. Etwa zehn Zentimeter vor dem Auftreten auf der Erde greife ich ein, um das Licht durch farbiges Glas durchzulassen und zu brechen ...“ Einfach wunderschön!

Zu sehen bis zum 28. Januar 2024, mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.