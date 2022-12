Das Immenstädter Berufsschulzentrum hat eine besondere Werkhalle

Die neue Halle der Oberallgäuer Berufsschule kostet über fünf Millionen Euro. Dafür hat sie auch einiges zu bieten - wenn erst mal die Maschinen da sind.

25.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die neue Werk- und Sicherheitshalle am Berufsschulzentrum in Immenstadt ist etwas Besonderes. Zimmerer-Auszubildende aus Schwaben und angehende Techniker der jungen Fachschule für Holzbau sollen in dem Gebäude ganze Dachstühle zusammenbauen. Die Halle wird gerade fertig. Was noch fehlt, sind die neuesten Maschinen, die mittlerweile bei größeren Zimmerer-Unternehmen dazugehören – wie eine Abbundanlage. Dadurch wird die Werkhalle mit über fünf Millionen Euro Gesamtkosten auch besonders teuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.