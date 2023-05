Die Freibäder im Oberallgäu warten auf gutes Wetter

Viele Bäder im Oberallgäu wollen zu Pfingsten öffnen. Wie lange sie offen bleiben, liegt aber an der Witterung, heißt es von den Betreibern. Eine Übersicht:

26.05.2023 | Stand: 10:45 Uhr

Die vergangenen Wochen wurde kräftig geputzt, gestrichen, Hecken gestutzt, die Becken nach Schäden untersucht, die Technik gewartet und schließlich das Wasser tagelang eingelassen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen – dann kann die Freibad-Saison im Oberallgäu rechtzeitig zu den Pfingstferien beginnen. Wer will wann eröffnen – und was gibt es Neues? Dazu haben wir die Betreiber der Freibäder im südlichen Landkreis befragt. Das kam dabei heraus:

Angesichts der Wetterprognosen waren die Badbetreiber anfangs sehr zurückhaltend, bevor sie einen Eröffnungstermin nennen wollten. Neben dem Wetter macht so manchen die angespannte Personalsituation sorgen.

Freibad am Kleinen Alpsee in Immenstadt

Im Freibad am Kleinen Alpsee beginnt die Saison am Sonntag, 28. Mai, teilen die Stadtwerke Immenstadt mit. Während der Freibadsaison werden ab Samstag, 27. Mai, das Hallenbad und die Sauna in Immenstadt geschlossen. Sollte das Wetter aber wieder schlechter werden, bleibt das Freibad zu und dafür wird das Hallenbad am Schulzentrum während der Pfingstferien für die Badegäste geöffnet. Ansonsten sind die Freibad-Öffnungszeiten im Mai täglich von 9 bis 19 Uhr, im Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20 Uhr und im September wieder von 9 bis 19 Uhr.

Nicht zum besten steht es um die Substanz der Bad-Gebäude sowie um den Zustand von Technik und Becken. So wurde das steile Dach der Hauptgebäude über den Winter weiter undicht und es drang Wasser ein. Deshalb mussten die alte löchrige Dachpappe abgebaut und die Dächer jetzt mit einer Folie abgedichtet werden. Das soll jetzt einige Jahre halten.

Trotzdem: Von den Behörden untersagt bleibt die Küchenbenutzung oder die Ausgabe von Speisen in dem Gebäude. Veraltet ist auch die Technik der Warmwasseraufbereitung sowie die Folien in den Becken. So gibt es in dem Bad, ständig etwas zu reparieren und zu flicken. Wie es mit dem Freibad grundsätzlich weitergehen kann, das soll eine Machbarkeitsstudie klären, die derzeit in Arbeit ist.

Die jetzt beginnende Saison ist laut leitenden Schwimmmeisterin Stephanie Kühl nicht gefährdet. Wie die Fachangestellte für Bäderbetriebe erklärt gebe es dieses Jahr zudem keine Personalprobleme: Vier Fachkräfte, zwei Rettungsschwimmer und eine Aushilfskraft seien für den Sommerbetrieb vorhanden. Neu ist mit Paul Reisch der Betreiber des Kiosks (wir berichteten). Er bietet Essen und Trinken jetzt auch außerhalb des Badgeländes an.

Naturbad von Bad Hindelang

Das Naturbad von Hindelang will am Samstag, 27. Mai, aufsperren. Das Bad hat dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Allerdings schränkt Edgar Reitzner, Leiter der Finanzverwaltung, ein, dass je nach Witterung Änderungen möglich sind. An Neuerungen plant das Freibad-Team laut Reitzner, zweimal die Woche ein Frühschwimmen anzubieten. Außerdem gibt es neue Spiel- und Spaßattraktionen für Kinder und Jugendliche.

Der Vitalpark in Burgberg

Der Vitalpark in Burgberg will ebenfalls am Samstag, 27. Mai, öffnen, „nachdem das Wetter nun endlich anfängt, ein bisschen stabiler zu werden“, sagt Markus Thoma vom Vitalpark.

Freizeitanlage in Altstädten (Sonthofen)

Die Freizeitanlage in Altstädten mit dem dortigen Bad soll laut Stadtverwaltung schon am Freitag, 26. Mai, ab 13 Uhr die ersten Besucherinnen und Besucher empfangen. Demnach sind die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag plus Feiertage (wie Pfingstmontag) von 13 bis 19 Uhr.

Erlebnis- und Familienbad Fischen

Hörnerdörfer: Das Erlebnis- und Familienbad Fischen sperrt seine Pforten laut Tourismus GmbH am Sonntag, 28. Mai, um 10 Uhr auf. Geöffnet bleibt es dann bis 17 Uhr.

Freibad Rettenberg

In Rettenberg soll das Freibad laut Tourist-Info am Samstag, 27. Mai, öffnen – allerdings „nur bei gutem Wetter“.

Freibad Jungholz

„Den ganz genauen Termin können wir noch nicht benennen, da dies auch wetterabhängig ist“, sagt Bürgermeisterin Karina Konrad. Aber die nächsten Tage soll es soweit sein.

Freibad Seltmans

Das Freibad in Seltmans öffnet, „sobald es warm wird“, heißt es aus dem Tourismusbüro Weitnau (Info unter freibadseltmans.de). Noch immer gesucht wird aber eine Badeaufsicht. Nachdem das marode Freibad schon geschlossen werden sollte, taten sich die Bürger und Bürgerinnen des Orts zusammen, gründeten 2022 einen Verein und retteten das Bad mit einem Renovierungskonzept.

Schon nach wenigen Monaten hatten sich über 400 Mitglieder gefunden und arbeiteten kräftig mit. So wurden Bruchstellen im Rohrleitungssystem aufgespürt und neue Leitungen verlegt und das Bad in zahllosen ehrenamtlichen Stunden saniert.

