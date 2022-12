Ausdauersport bei Minusgraden? - Triathlet Axel Reusch gibt Tipps für das Training bei Kälte

Allgäuer Triathlet und Laufladen-Besitzer Axel Reusch gibt Tipps für den Sport bei extremer Kälte. Was gilt für Aufwärmen, Kleidung und Getränke?

18.12.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Die erste Kältewelle des laufenden Winters ist bereits durch – doch bereits am Wochenende soll die nächste „kühle Peitsche“ kommen. Samstag und Sonntag sollen Temperaturen bis zu minus 15 Grad das Oberallgäu frosten – da wird der Ausdauersport an der frischen Luft zur echten Herausforderung für den Körper. Technik, Kleidung und Getränke: Was gilt es beim Outdoor-Sport zu beachten? Triathlet Axel Reusch (55), Allgäuer Rekordhalter mit acht Teilnahmen bei der Ironman-WM auf Hawaii und „Laufladen“-Besitzer in Sonthofen, gibt Tipps für den Ausdauersport bei extrem kalten Bedingungen.

Herr Reusch, in der Kälte brauchen die Muskeln länger, bis sie auf Betriebstemperatur kommen. Wie lange und wie sollte man sich aufwärmen?

Axel Reusch: Es geht immer darum, dass man einen kalten Muskel nicht schnell und massiv belasten soll – das ist im Sommer auch so. Wenn man intensiv laufen möchte, darf man sowieso nie sofort losstempeln. Nach zehn Minuten kontrolliertem Aufwärmen sollte es allemal gut sein.

Nasses Laub, matschige Wege oder gar Frost: Muss die Lauftechnik verändert werden?

Reusch: Im Gegenteil, das ist sogar gefährlich. Wenn man sich neue Dinge angewöhnen will und sich für den Bewegungsapparat neue Muster überlegt, kann es Überbelastungen in eigentlich gesunden Bereichen geben, sodass Probleme an Sehnen oder Gelenken entstehen. Man sollte grundsätzlich nie aus kurzfristigen Gründen am Laufstil herumprobieren.

Und wie sieht es mit den Schuhen fürs Joggen aus?

Reusch: Da kann es sinnvoll sein, zu wechseln. Man friert aber nicht am Fuß, mit einem belüfteten Schuh kann man auch im Winter laufen. Sollte es kühl und trocken sein, geht auch der Schuh aus dem Sommer – aber bei abweichendem Belag lieber profilierter. Grundsätzlich würde ich eher mit einem Sommerschuh im Winter laufen als umgekehrt. Denn von der Belüftung, von der Dichte braucht man einen Sommerschuh in warmen Monaten. Aber klar, besser ist immer pro Saison ein Schuh.

Der Volksmund sagt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Was ist beim Joggen bei den aktuellen Verhältnissen zu beachten?

Reusch: Man kann mit der Kleidung durchaus arbeiten. Das ist allerdings größtenteils eine Komfortfrage, denn man verletzt sich nicht mit einem klatschnassen T-Shirt auf dem Rücken. Trotzdem muss man aufpassen, dass man sich nicht zu warm anzieht. In den ersten fünf Minuten zu frieren, ist vollkommen okay. Lieber so, als dass man hintenraus mit verschwitzten Klamotten friert. Die erste Schicht sollte keine Baumwolle sein, weil sie Flüssigkeit speichert.

Gibt es auch Temperaturen, die definitiv zu kalt sind zum Laufen?

Reusch: Das wird seit einigen Jahren schon stark diskutiert. Aber auch das ist zum großen Teil Gewohnheit, eine Regel gibt es nicht. Bei einem derart schwierigen Bereich, in dem es tatsächlich keinen Sinn mehr machen würde – nun, in solche Temperatur-Regionen kommen wir im Allgäu nicht, auch bei den Kältewellen hier. Es kann aber natürlich immer sein, dass der ein oder andere Läufer Kälte in der Lunge stärker spürt. Da muss jeder seine eigene Grenze selbst kennen.

Auch das Durstgefühl ist im Winter nicht so ausgeprägt. Was ist zu beachten?

Reusch: Vor dem Laufen ein paar Schluck zu trinken, ist immer gut. Man verschwitzt – je nach Kleidung – zwar etwas weniger als im Sommer, aber auch das ist abhängig von der Person; und von der Distanz. Grundsätzlich muss man im Dauerlauf bei allen Bedingungen darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Bei einem Lauf von einer Stunde muss man aber nicht zwingend ein Getränk dabeihaben.

Wie halten Sie es denn im Winter: Laufband oder Natur?

Reusch: Ich laufe fast nur draußen. Mit dem Rennrad trainiere ich im Winter auf der Rolle. Aber das Laufen geht im Prinzip immer problemlos in der Natur, auch nachts.

Und Ihre Lieblingsroute im Oberallgäu?

Reusch: Ich bin ein furchtbar unflexibler Läufer. Meine Heimstrecke geht von Burgberg über den Illerdamm nach Immenstadt, Rauhenzell, um den Weiher, über die Birkenallee zurück. Wenn ich es hügeliger mag, dann geht’s von Burgberg zum Hasengarten oder eben zum Berglauf auf den Grünten. Mein großes Glück ist, dass ich immer von vor der Haustüre loslaufen kann.

