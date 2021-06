Die Immenstädter Firma Hauf zieht von der Stadt aufs Land

Familienunternehmen will sein Betriebsgelände optimieren und näher zum Kundenkreis Landwirtschaft. Der 24-jährige Andreas Hauf übernimmt jetzt den Betrieb.

13.06.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Die Immenstädter Firma Hauf zieht um: Von der Sonthofener Straße siedelt der Spezialist in Sachen „Motoren aller Art“ in den Ortsteil Seifen aus. Auf dem neuen Gelände neben der Kreisstraße OA 5 („An der Bundesstraße“) will das Unternehmen – wenn möglich noch heuer – mit den Vorarbeiten für den Bau einer Werkstatt samt Büro und Lagerhalle beginnen. Gleichzeitig übergeben die Eltern zum 1. Juli den Betrieb an den Sohn Andreas Hauf (24). Weiter im Unternehmen arbeiten seine Schwester Magdalena (22) und Mutter Alexandra (51).

Der Hof auf dem 1900 Quadratmeter großen Betriebsgelände in der Sonthofener Straße ist zu klein geworden, die Lage der Gebäude sei schlecht angeordnet „und die Werkstatt ist mit zwei Traktoren schon fast voll“, nennt Andreas Hauf Gründe für die Umsiedlung. Weil seine Eltern das Gelände von der früheren Firma Burkart Metallverarbeitung samt einem Teil der Gebäude so übernommen hatten, konnte nur wenig geändert werden. Zudem sei der zweite Stock über der Werkstatt mit Büro- und Lagerräumen für die Haufs wertlos.

Das soll auf dem Gelände an der Kreisstraße zwischen der Auffahrt zum Boschwerk und dem Ort Seifen anders werden. Auf 2500 Quadratmetern im Seifener Gewerbegebiet will der neue Chef endlich so bauen, wie es für den Betrieb am besten ist. Dabei rechnet Andreas Hauf mit einer Investitionssumme von rund einer Million Euro. Für den Neubau, erzählt Mutter Alexandra Hauf, habe man sich andere Landmaschinen-Unternehmen angeschaut. Ein weiterer Grund für die Aussiedlung: Die Familie Hauf will wieder näher an einen ihrer wichtigsten Kundenstämme heranrücken – den Landwirten.

Breit aufgestellt

Aber gibt es nicht immer weniger Bauern? „Das schon“, sagt Andreas Hauf: „Doch gleichzeitig wird der Maschinenpark der verbleibenden Landwirte größer und die Technik der Geräte immer noch ausgefeilter.“ Das liege nicht unbedingt an den Bauern. Vieles sei Folge von gesetzlichen Auflagen, beispielsweise wegen des Umweltschutzes. Außerdem wachsen die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe und werden technisch aufwendiger.

Allerdings will sich die Firma Hauf nicht nur auf Landwirte konzentrieren. „Wir bleiben so breit aufgestellt wie bisher“, sagt die Familie. „Alles, was rollt“, ist das Firmenmotto und das ist ernst gemeint: von großen Maschinen und Fahrzeugen der Landwirtschaft und kommunalen Fuhrparks über Oldtimer-Traktoren und Quads bis zu Motorrädern, Rollern, E-Bikes und Fahrrädern. „Wir haben unter unseren zwölf Mitarbeitern für jeden Bereich Spezialisten“, sagt Andreas Hauf. Außerdem verkauft die Familie als Fachhändler die Produkte der verschiedenen Sparten.

Lesen Sie auch

Bosch baut ein Logistikzentrum bei Immenstadt auf dem Werksgelände Bauprojekt

Ein weiterer Zweig des Unternehmens ist der Dienstleistungssektor, der unter dem jungen Hauf noch weiter ausgebaut wurde. Die Firma macht Winterdienst und Grünanlagenpflege für Kommunen, große Betriebe und Märkte, die Kliniken in Immenstadt und Sonthofen oder an Bundeswehrstandorten. Außerdem werden Entrümpelung und Entsorgung angeboten und sogar Transporte mit einem Sonderfahrzeug im steilen Gelände: „Wir fahren die Getränke von Brauereien zu Alpen.“ Die Lohnarbeit für die Landwirtschaft bereitet Andreas Hauf derzeit zudem so manche Sieben-Tage-Woche.

Start mit Schaufel und Besen

Dabei hatten Alexandra Hauf und ihr Mann Bertram 1989 als Hausmeister-Servicebetrieb ganz klein angefangen: „Mit einem Besen und einer Schaufel machten wir Höfe sauber“, erzählt die 51-Jährige. Doch der Betrieb wuchs schnell. 2001 zog die Familie auf einen Bauernhof in Bräunlings und siedelte 2005 ihren Betrieb dort an. 2013 wagten die Haufs schließlich den Sprung auf das heutige Betriebsgelände Sonthofener Straße. Das ist besonders geschichtsträchtig. Dort stand bis 1951 das Imme-Werk Riedel Motoren AG – auf einem weit größeren Gelände. Später wurde es von der Firma Aldi gekauft. Und Aldi wird den Teil von den Haufs jetzt auch wieder erwerben.