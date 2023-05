Die Magie der Bergwelt: Ostrachtaler Künstler zeigen ihre Werke in Sonthofen

In höchst unterschiedlicher Weise werfen drei Ostrachtaler Kunstschaffende in der Sonthofer Stadthausgalerie einen faszinierenden Blick auf „Nah am Berg“.

31.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Dass jeder seine Umgebung – je nach persönlicher Stimmungslage – immer wieder anders wahrnimmt, dürfte unbestritten sein. Und dass vor allem die Landschaft mit ihrer sanften oder bizarren Bergwelt, in der wir leben dürfen, ihr Gesicht beständig ändert, ebenfalls. Ein wahres Eldorado für Künstler, die dieses faszinierende Wechselspiel ganz „nah am Berg“ seit vielen Jahren mit Pinsel und Palette wiedergeben.

Wie die „Alteingesessenen“ Ostrachtaler Hildegard Simon und Josef Schmid, die jetzt gemeinsam mit der „Hinzugewanderten“ Textil-Künstlerin Ulrike Rüttinger eine spannende Vielfalt ausdrucksstarker Arbeiten in der Sonthofer Stadthausgalerie präsentieren.

Eigene Galerien in Bad Hindelang

Ausgebildet unter anderem in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an der Europäischen Kunstakademie Trier betreiben Hildegard Simon und Josef Schmid seit 1998 die eigene Galerie „Ums Eck“ in Hindelang, sind Mit-glied in unterschiedlichen Künstlergruppen und hierzulande bestens bekannt. Ulrike Rüttinger, besuchte nach einer Ausbildung zur Textilzeichnerin Plauen von 1974 bis 1977 die Fachschule für angewandte Kunst in Schneeberg (Sachsen), ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und hat seit 2001 ebenfalls eine eigene Galerie in Hindelang.

Spirituelles schwingt mit

Drei unterschiedlichste Künstler auf dem Weg zum gleichen Ziel, dem Berg. Für Hildegard Simon schwingt neben der realen Form, wie beispielsweise das aus blauem Fels gemeißelte „Matterhorn“, auch Spirituelles, Verborgenes mit. „Ihr Malgrund wird zum experimentellen Raum.“ So blickt aus kaskadenförmigen Gesteinsbrocken etwa eine „Bergmutter“ oder schwebt in einer azurblauen abstrakten Komposition ein „Atem der Seele“. Ihre oftmals verhalten kolorierten Arbeiten entstehen meist ohne feste Vorgaben. Malgrund, Farben, Stifte werden frei eingesetzt, bis das innere Bild zum stimmigen Ganzen wird. Wie der meditativ verwehte „Berg/Nebel“ beispielsweise, der im spannungsvollen Kontrast neben den furios farbigen Impressionen „Biwak“ und „Kappelars Egg“ von Josef Schmid hängt.

Fantasievoll kolorierte Landschaften

Apropos „Jos“ Schmidt. Seine unverwechselbaren, vitalen, fantasievoll kolorierten Landschaftsbilder „zeugen von Weite und Grenzenlosigkeit“, vom lustvollen Umherschweifen der gestalterischen Möglichkeiten. Da werden Farb-Akzente gesetzt, die man so noch nie sah: blaue Kühe, zinnoberrote Bergstrecken ... das alles schwungvoll perfekt gemalt und in Szene gesetzt. „Ein ausgelassenes Spiel auf neuen Wegen ohne Schwierigkeitsgrad.“ Spannend, heiter, wunderschön. Dazwischen tummeln sich Skifahrer in Massen oder als akrobatische Steilhang-Bezwinger. Schieres Vergnügen – beim Tun und beim Betrachten!

Kunst Ostrachtaler Josef Schmid: "Ski alpin", Öl, Ausstellung "Nah am Berg - Drei Ostrachtaler", Stadthausgalerie, Sonthofen.

Textile Materialien

Ulrike Rüttingers abstrakte, präzise konturierte Kompositionen mit textilen Materialien bringen formale Geschlossenheit und Ruhe ins Konzept. Da schwingen Farben und Formen miteinander, überlappen sich und verschmelzen zu symbolhaften Botschaften. Dazwischen finden sich Objekte wie „Universum“, in dem verschieden große Styroporkugeln im Metallgestänge schweben, oder ein „Windspiel“ aus Holz und Seide, sowie zahlreiche Applikationen (zum Nachdenken, ohne feste Deutungshoheit).

Kunst Ostrachtaler Ulrike Rüttinger: Applikationen", Textilkunst, Ausstellung "Nah am Berg - Drei Ostrachtaler", Stadthausgalerie, Sonthofen.

Es gibt viel zu entdecken, man sollte sich also ein wenig Zeit nehmen beim Besuch.

Geöffnet: bis Freitag, 30. Juni, mittwochs bis sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

