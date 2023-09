Die Moral stimmt: Darum überzeugen Immenstadts Handballer trotz Pleite

Die Handballer des TV Immenstadt unterliegen zum Bezirksoberliga-Auftakt Herrsching nach einer desolaten Anfangsphase. Dennoch überzeugt das Team.

26.09.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Der Auftakt ist missglückt, die Mannschaft hat aber Moral bewiesen. Die Handballer des TV Immenstadt unterlagen zum Auftakt in die neue Bezirksoberliga-Saison der zweiten Mannschaft des TSV Herrsching mit 22:25 (7:14). Die Männer vom Ammersee hatten jüngst bereits einen 35:27-Sieg gegen Landesliga-Absteiger Landsberg verbuchen.

Rollen vor der Partie klar verteilt

Entsprechend klar schienen die Rollen verteilt: Auf der einen Seite eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus Immenstadt, die früh in der Saison mit massiven Personalproblemen zu kämpfen hat. Auf der anderen Seite eine junge ambitionierte Mannschaft gespickt mit großen Talenten, die auf dem Sprung in die erste Mannschaft sind.

„Herrsching hat einen sehr starken Kader und wenn sie die ganze Saison mit diesem Kader arbeiten können, werden sie mit Sicherheit um die ersten drei Plätze mitspielen“, glaubt der Immenstädter Coach Mihaly More.

Mit acht Herrenspielern und drei A-Jugendspielern starteten dagegen die „Grünen“ in die Partie. In der Anfangsphase war der Mannschaft die große Nervosität anzumerken: Im Angriff wurden die Bälle zu leichtfertig hergegeben und in der Defensive fehlte der Zugriff.

TV Immenstadt mit desolatem Start

So lagen die Gäste bis zur siebten Minute mit 3:0 in Führung, ehe dem TVI durch Kreisläufer Florian Czitron der erste Treffer gelang. Auch in der Folge kamen die Städtler nicht ins Spiel und so stand es nach 14 Minuten 7:1 für die Männer vom Ammersee.

More zog die erste Auszeit, um den Lauf des Gegners zu unterbrechen und seine Männer wachzurütteln. Nach der Auftaktviertelstunde wurde das Spiel besser und auch ausgeglichener. Die Immenstädter erarbeiteten sich mehr Chancen und verwerteten diese auch besser. Dem Team um Kapitän Sebastian Engl gelang es aber nicht, den Rückstand von sieben Toren bis zur Halbzeit zu verringern, und so ging es mit 7:14 aus Städtler Sicht in die Pause.

Neuer TVI-Torhüter bärenstark

In der zweiten Hälfte zeigten die „Grünen“ aber Moral, Team- und Kampfgeist. Die Aufregung war abgeschüttelt und auch die Nachwuchsspieler fanden besser in die Partie. In der Abwehr wurde besser verschoben und die Angriffe der Herrschinger abgearbeitet.

Ein bärenstarker TVI-Neuzugang Attila Aponyi im Tor half seiner Mannschaft in dieser Phase der Partie, Tor für Tor zurück in die Partie zu kommen. Bis zur 45. Minute konnte der Rückstand auf fünf Tore minimiert werden und der Gästetrainer Florian Spindler sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Diese zeigte zunächst Wirkung und die Reserve Herrschings zog auf 15:22 davon.

Doch die letzten zwölf Spielminuten gehörten klar dem TV Immenstadt. Durch Treffer von Sebastian Engl, Bartol Kovacev Kurilic und Anton Pfister konnte der Rückstand bis zum Spielende auf drei Tore verkürzt werden. „Wir haben in der zweiten Hälfte eine klasse Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Coach More. „Die Jungs aus der A-Jugend haben das klasse gemacht in ihrem ersten Herrenspiel und ich bin mir sicher, wir werden noch viel Spaß an dieser Mannschaft haben.“