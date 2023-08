Parkgebühren beim Freibad Immenstadt bringen manchen auf die Palme

Wer länger bleibt, muss ein Park-Tagesticket kaufen. Eine Dauerkarteninhaberin sagt: "Ganz schön happig." Die Stadt verweist auf die Bürgerparkkarte.

07.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Als „ganz schön happig“ bezeichnet Gisela de With die Nebenkosten für den Freibadbesuch in Immenstadt. Zusätzlich zum Badeintritt müssen Autofahrer dort Parkgebühren zahlen. Zwei Euro kostet es mindestens, wenn man in der Nähe des Bads parken muss. „Das ist eine versteckte Gebührenerhöhung“, beschwert sich de With.

