Das Hotel in Immenstadt-Stein will erweitern. Dafür ändert die Stadt den bestehenden Bebauungsplan. Die Entwürfe werden jetzt veröffentlicht. Was geplant ist.

11.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Pläne für die Erweiterung des Hotel-Restaurants „Krone“ in Immenstadt-Stein werden konkreter. Dafür stellt die Stadt einen Bebauungsplan auf. Dem Entwurf dafür stimmten die Stadträte im Bauausschuss einhellig zu. Die Pläne werden jetzt öffentlich ausgelegt und Bürger wie Behörden können dazu Stellung nehmen.

