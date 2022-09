Die unglaubliche Rekordjagd: Axel Reusch absolviert 30. Start beim Allgäu Triathlon

Ausdauersport-Ikone Axel Reusch absolviert seinen 30. Allgäu Triathlon. Der Burgberger ist auf dem Weg zu einer Bestmarke. Seine Top-5-Momente beim "Kult".

Er verehrt den Mythos und liebt den „Kult“. Mit seinen acht Teilnahmen an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ist Axel Reusch Allgäuer Rekordhalter. Beim „Schmuckstück vor der Haustür“ ist der 54-jährige Burgberger ebenfalls auf Rekordjagd: Beim jüngsten 40. Allgäu Triathlon absolvierte Reusch seinen unglaublichen 30. Start beim „Kult“ und ist damit hinter dem Gersthofener Karl-Heinz Zint (36 Starts) Zweiter der ewigen Stammgäste. „Meine Triathlonkarriere hat wegen Hawaii begonnen und wegen des Allgäu Triathlons bin ich überhaupt erst ins Allgäu gekommen“, sagt Reusch. „Insofern haben beide Events eine immense Bedeutung für mich.“ Wir blicken mit Axel Reusch auf seine Top-5-Highlights beim „Kult“.

Reusch in Immenstadt: Das Debüt 1992

Der Auftakt zur Rekordjagd war alles andere als einladend. 1992 absolvierte Reusch seinen ersten Allgäu Triathlon – bei miserablem Wetter und Schnee auf der Strecke. „Ich habe mir eine lange Hose und sogar Handschuhe geholt, es war megakalt“, erinnert sich Reusch. „Aber unsere deutsche Meisterschaft ist etwas später gestartet, da war es nicht mehr so schlimm.“ Reusch, der das Debüt-Rennen auf der Mitteldistanz in 3:56:09 Stunden als 68. abgeschlossen hat, wohnte damals noch in Berlin und war mit einigen Freunden nur zu Besuch im Allgäu. „Doch der Triathlon war der Startschuss meines Lebens im Allgäu“, sagt der Burgberger, der ein Jahr später hierher zog. Seine Erinnerung an die Premiere: „1992 war es noch ein großer Volkstriathlon mit einer Leine als Startlinie, von German Altenried miteinander verschweißte Fässer als Bojen im Wasser und dem Ziel im Auwaldstadion.“

Auftakt der Rekordjagd: 1992 absolviert Axel Reusch in 3:56:09 Stunden auf der Mitteldistanz seinen ersten Allgäu-Triathlon. Bild: Charly Höpfl

2022 – der bisher letzte Allgäu Triathlon

Den 40. „Kult“ absolvierte der 54-Jährige – wie schon im Vorjahr – nach 28 Starts auf der Mitteldistanz „nur“ auf der Olympischen Distanz. „Die Wochen vor dem Triathlon nimmt mich die Organisation des Allgäu Panorama Marathons immens in Anspruch, da komme ich kaum zum Trainieren“, sagt Reusch. „Wenn ich die Vorbereitung nicht mit Freude angreife, habe ich auch beim Rennen keinen Spaß. Also starte ich auf der kürzeren Distanz.“ Und in 2:39:25 Stunden kam das Ironman-Urgestein auf Rang drei seiner Altersklasse M55, wäre aber kurioserweise bei den „35ern“ mit dieser Zeit Vierter geworden. „Es ist super gelaufen und das gesamte Event war super. Es war schön, wieder die Leute zu sehen, es war eine tolle Atmosphäre“, sagt Reusch und ergänzt lachend: „Und Christoph Fürleger hat sich diesmal sogar dafür bedankt, dass wir eine Woche nach dem APM noch etwas vom guten Wetter übrig gelassen haben.“

Blüte in den 1990er Jahren

Seine stärksten Auftritte in Bühl hatte Reusch zweifelsohne ab der Mitte der 1990er Jahre. Der Ausdauersportler, der 1990 seinen ersten Triathlon absolviert hat, hatte ab 1995 einen Stammplatz in den Top Fünf oder auf dem Podest. 1995 hatte Reusch als Vierter sogar die beste Laufzeit aller Athleten, ist auch in den Folgejahren „nicht selten als 20. vom Rad gekommen und dann noch Fünfter geworden.“ Der mit Abstand beste Triathlon gelang ihm 1998, den er in 4:37:58 als Altersklassensieger und Gesamtdritter hinter dem Australier Chris Legh und Thomas Hellriegel abschloss. „Damals bin ich praktisch ins Koma gelaufen, aber das war irre“, erinnert er sich. „Die Abstände zu den Großen waren schon immens, aber ich habe im Prinzip immer um den besten Amateurplatz gekämpft.“ Das Abo auf den besten Allgäuer hatte er für Jahre.

Reusch startete 30. Mal – das belegt seine eindrucksvolle Medaillensammlung. Bild: Ronald Maior

Mentaler Totalausfall im Jahr 2000

Selbstredend waren auch bei Reusch „absolute Mistrennen“ dabei. Der „Kult 2000“ hat sich dem Burgberger ins Gedächtnis gebrannt. „In dem Jahr waren keine Profis dabei und so haben mich im Vorfeld so viele zum Sieger erklärt, dass ich mir einen extremen Druck gemacht habe“, sagt Reusch. Der damals 32-Jährige entwickelte eine derartige Nervosität, dass er nachts zuvor nicht schlafen konnte, die Wettkampfbesprechung vorzeitig verlassen musste – und am Renntag versagte. „Ich war so aufgewühlt, dass nichts ging. Wahnsinn, wie die Psyche mich blockiert hat“, sagt Reusch, der zwar 27. wurde, aber gemessen an den Erwartungen einen „mentalen Totalausfall“ erlebte. „Gewonnen hätte ich vielleicht eh nicht“, sagt Reusch heute. „Aber danach habe ich nie wieder Ambitionen gehabt, das Rennen zu gewinnen.“

Der sportliche rote Faden

Und so bleibt dieser besondere Moment beim Triathlon, der sich für Reusch auf „unzählige außergewöhnliche Situationen“ erstreckt, „die mir das Publikum über viele Jahre beschert hat. Auch mein geschäftlicher Ruf steht letztlich auf den Säulen des Triathlons von Hawaii und im Allgäu“, sagt der Burgberger. „Ich bin nur für dieses Event ins Allgäu gekommen, insofern habe ich dem Allgäu Triathlon sehr viel zu verdanken. Das ist mein sportlicher roter Faden.“ Wie lange er den Rekord noch jagen will, lässt Axel Reusch indes offen. „Im Prinzip kann ich das machen, bis ich den 50. Start habe. Ich bin zwar ein Fan von Rekorden und Serien“, sagt Reusch. „Aber ich habe keinen Plan für diese wahnsinnige Serie und Zeitspanne. Ich bin dabei, so lange es Spaß macht und die Gesundheit mitspielt.“