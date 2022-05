Die Würde ist wie Wasser: Oberstdorfer Künstlerin befragt Flüchtlinge

Die Oberstdorfer Künstlerin Veronika Dünßer-Yagci lässt in ihrem Film „Keep On Going – Menschenwürde jetzt“ Flüchtlinge erzählen. Das Loft zeigt das Werk.

25.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Heute wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass eines Tages alle Frauen und auch Männer diese Freiheit, die sie erwarten, auch bekommen.“ Das sagt eine Frau, die aus Afghanistan kommt. Es ist eine der schlichten und bewegenden Aussagen, die Veronika Dünßer-Yagci für ihren Dokumentarfilm „Keep On Going – Menschenwürde jetzt“ eingefangen hat. Die Künstlerin aus Oberstdorf präsentiert die Dokumentation am Freitag, 27. Mai, um 20 Uhr im Oberstdorfer Loft. Dort führt die 57-Jährige in den Film ein und spricht nach der Vorführung mit Protagonisten. Darunter befindet sich auch eine Ärztin, die Flüchtlinge in Kempten betreut.

Erschütternde Aussagen

Kempten ist auch der Ausgangspunkt für dieses Filmprojekt von Veronika Dünßer-Yagci. Dort leben die meisten der drei Frauen und drei Männer, die aus Syrien, dem Irak und Afghanistan stammen, welche die Künstlerin in ihrer Dokumentation erzählen lässt. Sie wollte in ihrem Film vor allem Menschen zu Wort kommen lassen, die über das Thema Menschenwürde besonders gut aus eigener Erfahrung berichten können. So habe sie erschütternde Aussagen gehört, erzählt Veronika Dünßer-Yagci. Menschen seien aus Syrien geflohen, weil sie dort ihrer Würde beraubt worden seien. Aber auch im Irak fühlen sie sich als ungeliebte Flüchtlinge.

"Wir werden immer die Schurken bleiben"

Doch selbst im Deutschland spüren Männer aus dem arabischen Raum ein latentes Misstrauen ihnen gegenüber, berichtet Veronika Dünßer-Yagci und zitiert einen syrischen Flüchtling aus Düsseldorf: „Wir werden immer die Schurken bleiben.“ Von solch negativen Erfahrungen berichten die Flüchtlinge im Allgäu in der Regel nicht, wie die Filmemacherin erzählt. Doch schildert ein Mann, der sich hier in der Region glücklich fühle, Probleme bei der Wohnungssuche: „Vorher sei immer alles gut“, doch sobald er seinen Namen nenne, „haben wir keine Chance mehr“, berichtet er. Man versuche überall Rassismus zu bekämpfen, schildert ein anderer Flüchtling seine Erfahrungen, aber der Rassismus herrsche auf dem Papier: In seinen Dokumenten finde sich der Zusatz: „Es ist nicht ganz sicher, ob die Daten glaubhaft sind.“

Gespräche über den Krieg

Doch es gebe auch spannende und erfreuliche Entwicklungen, erzählt Veronika Dünßer-Yagci. So habe zum Beispiel eine Pflegefachfrau in Ausbildung Zugang zu Heimbewohnerinnen gefunden, indem sie mit ihnen über den Krieg sprach, jenen den sie in Syrien erlebt hat. Und die Heimbewohnerinnen kamen mit ihr ins Gespräch über den Zweiten Weltkrieg, den wiederum diese noch erlebt hatten. Das Beispiel zeige, es sei wichtig, sich auszutauschen: Verschiedene Fluchterfahrungen werden so zu gemeinsamen Notlagen und schaffen Verbindung.

Drehort Skiflugschanze Oberstdorf

Veronika Dünßer-Yagci lässt ihre Protagonisten im Film ohne Moderation erzählen. Doch sie verwendet spezielle Drehorte und Metaphern. So entstand ein Teil des Films an der Skiflugschanze in Oberstdorf. Denn wie der Skispringer nur in einer Richtung fliegen könne, so gebe es auch für den Flüchtling oft nur noch eine Richtung in seinem Leben. Den Wunsch nach Befreiung aus dieser Situation, versinnbildliche im Film ein Industriekletterer, der sich von der Schanze abseile.

"Wie kann die ganze Welt zuschauen"

Lesen Sie auch

Folgen des Kriegs Was die Helferkreise im Oberallgäu für Ukraine-Flüchtlinge tun

Ein weiterer Drehort sei das Reglerhaus in Kempten gewesen, ein ehemaliges Pumpwerk. Wasser sei eine wichtige Metapher für die Menschenwürde in ihrem Film, erklärt Veronika Dünßer-Yagci: Es könne sich in jede Ritze ausbreiten und eine ganz große Kraft entwickeln. Beiträge von drei externen Filmemachern runden die Dokumentation ab – und Aussagen einer Kemptener Ärztin, die in der Flüchtlingshilfe tätig ist. Bewegend bleiben aber vor allem die Erlebnisse und Einschätzungen der Flüchtlinge selbst. So fragt die Frau aus Afghanistan: „Wie kann die ganze Welt zuschauen, was in Afghanistan passiert? Und nicht nur die ganze Welt – auch meine ganze Familie?“

Der Filmabend: „Keep On Going – Menschenwürde jetzt“, eine Filmdokumentation von Veronika Dünßer-Yagci, Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, Loft Oberstdorf, mit Einführung und Nachgespräch.

Die Künstlerin Veronika Dünßer-Yagci aus Oberstdorf.

Das Oberstdorfer Loft.

Lesen Sie auch: "Ihre Bilder sollen den Blick schärfen".