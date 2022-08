In Sonthofen hat ein bislang unbekannter Dieb etwa 900 Euro Bargeld aus einem unversperrten Auto geklaut. Die Polizei sichtet schon das Videomaterial.

27.08.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend an einer Sonthofer Tankstelle. Eine Frau tankte und ging anschließend zum Bezahlen an die Kasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.