Wer macht denn so was? Dieb nimmt Rollator von Seniorin mit

Wer macht denn so etwas? Ein Dieb hat am Montag den Rollator einer 84-Jährigen in Sonthofen gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachteten.

Von Redaktion Allgäuer Anzeigeblatt

11.01.2022 | Stand: 13:26 Uhr