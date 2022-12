Diebe stehlen Parfüms im Wert von über 1400 Euro

Unbekannte Täter haben in einem Drogeriemarkt in Oberstdorf 21 Parfüms im Wert von 1437 Euro geklaut.

04.12.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Samstagvormittag (3. Dezember 2022) in einem Drogeriemarkt in Oberstdorf ein in dieser Dimension ungewöhnlicher Diebstahl: Unbekannte Täter stahlen 21 Parfüms im Wert von 1437 Euro. Infolge einer Inventurprüfung konnte der Tatzeitraum auf 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Oberstdorf zu melden: 08311/96040.

