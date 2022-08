Dieser Oberallgäuer ist ein echtes Unikat

Bene Müller erreicht eine magische Marke als Vorsitzender des TV Stein - er ist 50 Jahre Präsident. Der 80-Jährige lebt Loyalität und Ehrlichkeit vor.

Ein Liter Benzin kostet 62 Pfennig, Willy Brandt ist Bundeskanzler und der HP-35 ist der erste Taschenrechner der Welt. Es ist 1972, als „Bene“ Müller Präsident des TV Stein wird – und er ist es noch heute.

Der 80-Jährige ist ein Leuchtturm des Ehrenamts, ein Vorbild für Generationen – ein Unikat. „Es ist die Freude am Sport und die Freude daran, diese Freude an junge Menschen weiterzugeben, die mich so lange angetrieben hat“, sagt Bernhard Müller, als wir ihn an diesem Sommernachmittag zum Interview in seinem Haus in Bräunlings treffen. „Und man muss sich immer anpassen wollen. Neuerungen muss man annehmen und mit der Jugend dafür bereit sein.“ Nach einem halben Jahrhundert als Präsident weiß „Bene“ Müller, wovon er spricht.

Bene Müller: "Nicht im Traum daran gedacht"

Die epochale Zeitreise beginnt 1972. Es ist das deutsche Olympische Jahr, als der Vorsitzende des TV Stein, Ulrich Sturm, aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten möchte und auf Müller, den alle Welt nur „Bene“ nennt, zukommt. Der 1941 in München geborene und in Bad Reichenhall aufgewachsene Sportler wohnt zu der Zeit schon acht Jahre im Oberallgäu und bringt durch sein Engagement in der Leistungsgruppe der bayerischen Polizei reichlich Erfahrung in Ski nordisch und alpin mit. „Ich habe nicht lange gezögert, aber ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass ich dieses Ehrenamt 50 Jahre ausführe“, erinnert sich Müller. „Ein Vorsitzender braucht Fingerspitzengefühl und Teamgeist, aber auch Durchsetzungsvermögen. Er muss respektvoll, ehrlich, sanft und vernünftig sein. Aber auch über eine gehörige Portion Härte verfügen.“ Diese Säulen sollten Bene Müller 50 Jahre lang tragen.

Im folgenden halben Jahrhundert wird es Müllers größter Verdienst werden, dass er die Mitgliederzahl des TVS von 170 bei Amtsantritt um fantastische 700 Prozent auf heute 1200 steigert. „Die Anfangsjahre waren die schwerste Zeit“, sagt Müller zu seinem Start beim 1951 gegründeten Club. „Es galt, einen Verein, der schon große Turner herausgebracht hatte und plötzlich am Boden lag, wieder aufzubauen. Auf die Leute zuzugehen, sie für Sport zu begeistern und ein Vorbild zu sein, waren anfangs die schwersten Aufgaben.“

Neue Abteilungen, neue Halle: Was Müller anpackt, funktioniert

Aber es gelingt. Was Müller anpackt, funktioniert. Der stellvertretende Dienststellenleiter der Inspektion in Immenstadt verzichtet auf viel Freizeit – und das zahlt sich aus. Unter Müller werden die Abteilungen Karate und Aerobic gegründet und später Skigymnastik im Breitensport eingeführt. 1997 wird eine neue Turnhalle gebaut, später ein Förderverein gegründet. Doch Müller, der selbst als Übungsleiter tätig ist, erkennt früh, worauf es ankommt, will man den Bestand des Vereins sichern.

„Das Wichtigste sind zeitlose Werte, wie Respekt, Toleranz und Achtung. Sie verbinden Menschen in einer Gemeinschaft und die kann nur erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten“, sagt Müller. Genau das lebt er über Jahrzehnte exemplarisch vor. „Wenn sich ein Vorsitzender für so wichtig hält, dass er glaubt, ohne ihn würde nichts funktionieren, dann erliegt er einem Irrglauben“, sagt der 80-Jährige. „Es tritt kein Mensch wegen des Vorsitzenden in den Verein ein. Mitglieder zahlen Beiträge und erwarten ausgebildete Übungsleiter mit einem Angebot, das ihren Erwartungen entspricht.“ Müller erkennt früh, dass sich sowohl diese Ansprüche als auch die Möglichkeiten der Vereine über die Jahrzehnte verändern – und er arbeitet damit.

Müller: "Ich verdamme die Jugend nicht"

„Das Ehrenamt hat es heute schwerer, auch weil die rechtlichen Bestimmungen hart geworden sind. Man findet schwerer Menschen, die sich für das Ehrenamt engagieren“, sagt der Steiner Präsident. „Das Ehrenamt ist ein Amt, das mit Ehrungen gewürdigt wird, und Auszeichnungen motivieren Menschen. Vereine müssen lernen, die Leute da abzuholen, wo sie durch den Geist der Zeit heute sind.“ Und genau deshalb will Bene Müller auch nicht den Stab über die heutige Jugend brechen. „Ich verdamme die Jugend nicht. Sie wächst anders auf als wir früher. Kleine Kinder bekommen Spielzeug, an das wir damals nicht einmal denken konnten“, sagt Müller. „Die Einflüsse sind so gewaltig, dass sich Kinder lieber mit ihnen beschäftigen als sich selbst im Verein zu betätigen. Damit muss das Ehrenamt arbeiten.“

Trotz dieser bedenklichen Entwicklung ist Müller der Überzeugung, dass das Vereinsleben noch viele Jahrzehnte Kitt der Gesellschaft bleibt. Auch beim TV Stein. Er selbst, der in Schriftführerin Sieglinde Weber über 41 Jahre eine treue Wegbegleiterin im Vorstand hatte, wurde im Februar bis 2025 wiedergewählt. Ob er bis dahin auch noch oder gar danach weiterhin den TV Stein anführt, weiß der 80-Jährige heute noch nicht. „Alles hängt von meiner Gesundheit ab. Mein Körper zeigt mir, dass seine Belastbarkeit nicht unendlich ist“, sagt der 80-Jährige. Seine Fußstapfen sind kolossal, seine Verdienste sind monumental. So wünscht er sich für seinen TV Stein nur eins: „Dass er noch lange besteht.“ Und solange Bene Müller da ist, wird er alles dafür tun, dass sein Verein blüht.