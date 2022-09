Digitales Parken ist jetzt auch in Fischen möglich

Das neue Angebot gibt es bereits in anderen Oberallgäuer Gemeinden. Wovon die Fischinger und Touristen künftig profitieren.

07.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Autofahrer in Fischen können ihre Gebühr auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen ab sofort mit dem Smartphone lösen. „Ich freue mich, dass wir in Fischen nunmehr auch das digitale Parken als Alternative zur Bezahlung mit Kleingeld anbieten“, sagt Bürgermeister Bruno Sauter. Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken ist laut einer Pressemitteilung das Unternehmen Parkster. Das gilt nicht nur für Fischen, sondern auch zahlreiche weitere Oberallgäuer Gemeinden wie Bad Hindelang, Immenstadt, Sonthofen und die Hörnerdörfer Ofterschwang sowie Balderschwang.

Parkster App in Fischen

Der Autofahrer benötigt die Parkster App auf seinem Smartphone. Die Anwendung ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Sind im Smartphone die Standortinformationen oder Ortungsdienste aktiviert, erkennt die App automatisch den Parkplatz, auf dem das Fahrzeug abgestellt ist. Sind sie nicht aktiviert, gibt der Autofahrer den Zonencode des Parkplatzes mit ein. Dieser befindet sich auf den Schildern, die am Parkscheinautomat auf die Parkster App hinweisen. Fürs Parken müssen das Kennzeichen und die Dauer in der App eingegeben werden. Die Zeit kann digital im Rahmen der Höchstparkdauer jederzeit verlängert werden.

Für den Autofahrer entstünden keine zusätzlichen Kosten, heißt es in der Mitteilung weiter. Wer mit der Parkster App sein digitales Ticket löst, bezahlt dafür die gleiche Gebühr wie am Automaten. Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App sei nicht erforderlich. Fahrer erhalten von Parkster per Post (2,99 Euro pro Rechnung) oder per E-Mail (kostenfrei) eine monatliche Rechnung, die detailliert alle Parkvorgänge auflistet. Diese Rechnung kann dann überwiesen oder per Kreditkarte bezahlt werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung können über die App die gelösten Parkscheine in Echtzeit kontrollieren. Sie sehen also bei jedem Fahrzeug auf den Parkplätzen sofort, ob ein digitales Ticket bezahlt wurde und ob dieses noch gültig ist.

