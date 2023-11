Doch noch einen Hortplatz bekommen - Freude in Sonthofen

Familie freut sich über einen Platz in der neuen "Zebragruppe" am Gymnasium. Die entstand binnen weniger Monate. Doch andere gehen leer aus. Bedarf steigt.

19.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Madeleine Akal ist erleichtert. Monatelang kämpfte die Mutter aus Sonthofen um einen Hortplatz für ihre Tochter Aylin, die seit diesem Schuljahr die erste Klasse der Grundschule in Rieden besucht. Sie gehörte zu den 70 Familien, die im Mai noch nicht wussten, wie sie ihre Kinder ab September nach Schulschluss betreuen sollen, da beide Eltern arbeiten und sie keinen der damals 275 Hort- und Mittagsbetreuungsplätze der Stadt Sonthofen erhalten hatten. Für sie und einige weitere Familien ging die Zitterpartie gut aus. "Wir haben vier Tage vor Schulbeginn einen Hortplatz bekommen", sagt Akal. Andere Familien hatten weniger Glück. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen in Sonthofen derzeit noch 16 Kinder auf der Warteliste. Auch in anderen Orten ist die Nachfrage größer als das Angebot.

Hortplätze von 100 auf 130 zu erweitern

Im Mai hatte die Stadt angekündigt, zusammen mit der evangelischen Kirche als Träger des Kinderhauses Regenbogen bei der Grundschule Berghofer Straße die Zahl der Hortplätze von 100 auf 130 zu erweitern. Jetzt gibt es auf dem Papier sogar 50 Plätze mehr, teilt die Stadt mit. Dort sei die Betriebserlaubnis nach der Erweiterung im Jahre 2021 angepasst worden, erklärt Pressesprecherin Kerstin Spiegelt. Doch weil Personal fehle, könne man das noch nicht ausschöpfen. Daher gibt es im Kinderhort Regenbogen laut Spiegelt derzeit nur zehn zusätzliche Plätze. Mit dem Personalproblem ist die Stadt Sonthofen nicht allein. In ganz Bayern müssen Kindertagesstätten Gruppen schließen oder Betreuungszeiten reduzieren, weil es zu wenig Personal gibt. Viele Beschäftigte klagen zudem über Überlastung. Das hat eine Recherchekooperation unserer Zeitung mit Correctiv.lokal und der Plattform "Frag den Staat" ergeben, an der 2000 Mitarbeiter von Kindertagesstätten teilnahmen (wir berichteten).

Neue Hortgruppe beim Gymnasium Sonthofen

Dem Verein Rockzipfel ist es jedoch gelungen, binnen einem Vierteljahr eine neue Hortgruppe mit 20 Plätzen beim Gymnasium einzurichten, schildert Geschäftsführerin Barbara Schneider. Die neue "Zebragruppe" sei vorübergehend in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung im Jugendhaus bei Gymnasium untergebracht. Zunächst sei dort 2019 eine Kindergarten-Gruppe eingezogen. Dieses habe im Januar 2023 aber einen Neubau bezogen. Seitdem seien die Räume im Jugendhaus leer gestanden. Ende Juli habe man die Zusage für die Räume erhalten. Dass das Grüne Licht für die Hortgruppe so lange gedauert hat, führt Schneider auf den Eigentumswechsel zurück. Das Gebäude sei, zusammen mit den weiterführenden Schulen, von der Stadt an den Landkreis übergegangen (wir berichteten). In einem "Kraftakt" habe man es dann geschafft, zum 1. Oktober zu starten. Am Schluss habe sogar der Bauhof mitgeholfen, die Einrichtung rechtzeitig fertigzumachen, schildert Schneider. Träger der "Zebragruppe" sei der Verein Löwenzähnchen. Das habe den Vorteil, dass das Personal des Kindergartens im Notfall aushelfen könne. Stolz macht sie, dass das Betreuungsteam selbst entschieden habe, im Kindergarten vorübergehend auf eine Person zu verzichten, damit diese im Hortaufbau helfen kann. Doch in ein bis zwei Jahren fällt die "Zebragruppe" womöglich wieder weg. "Diese Einrichtung kann leider nur solange bestehen, bis das Jugendhaus, das sich auf dem Gelände des Gymnasiums befindet, für den G9-Ausbau weichen muss", teilt die Pressesprecherin der Stadt mit.

20 neue Plätze reichen nicht aus, um den Bedarf in Sonthofen zu decken

Und die 20 neuen Plätze reichen auch nicht aus, um den steigenden Bedarf zu decken. "In den letzten Jahren hat sich das verschärft", sagt Schneider. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen für die rund 800 Schülerinnen und Schüler der beiden Sonthofer Grundschulen mit der Außenstätte in Altstädten aktuell 305 Hortplätze zur Verfügung. Die Kriterien, nach denen sie vergeben werden, sind laut Schneider in ganz Sonthofen gleich. Berücksichtigt würden Alter des Kindes, ob Geschwister in der Einrichtung sind, Berufstätigkeit der Eltern und ob ein Elternteil alleinerziehend ist. Als Träger halte man sich an diese Kriterien, betont Schneider. Nur bei sozialen Notlagen habe man einen Spielraum. Die Geschäftsführerin des Rockzipfels weiß, wie hart eine Absage Familien trifft. "Viele stehen vor Existenzängsten", betont Schneider. Für den rechtlichen Betreuungsanspruch, der nach und nach ab dem Jahr 2026 kommen wird, werde im Augenblick nach praktikablen Lösungen gesucht, teilt die Stadtverwaltung mit.