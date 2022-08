Dominanz der Platzhirsche: Sonthofer Athleten rocken Walser Trail Challenge

Die Athleten vom Allgäu Outlet Raceteam düpieren die Konkurrenz beim Comeback der Walser Trail Challenge. 800 Starter sorgen für emotionale Momente.

01.08.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Die Lokalmatadore haben keinen Zweifel aufkommen lassen. Angeführt vom alles dominierenden Duo Michael Zweigart und Chris Walther haben die Ausdauersportler des Allgäu Outlet Raceteam dem Comeback der Walser Trail Challenge ihren Stempel aufgedrückt. Die beiden Oberallgäuer triumphierten auf der Königsdisziplin, dem Ultra über 63 Kilometer und 3700 Höhenmeter, sicherten sich zudem auch in der Kombi-Wertung den Doppelsieg und distanzierten dabei die Konkurrenz um eine unglaubliche halbe Stunde. „Es war wieder ein megacooles Event, immer toporganisiert und es macht die kompletten zwei Tage Spaß im Walsertal“, sagte Zweigart nach seinem Triumph.

Rennleiter Pühringer: "Der Lohn für das gesamte Tal"

Tatsächlich feierte die Walser Trail Challenge nach der zweijährigen Schaffenspause eine eindrucksvolle Rückkehr. Über 800 Läufer wagten sich an die drei Strecken Widderstein Trail, Walser Trail und Walser Ultra. „Wir haben uns nach der coronabedingten Pause anfangs nicht leicht getan, wieder in den Veranstaltungsmodus zu finden und Helfer zu aktivieren“, sagte Rennleiter Erich Pühringer. „Dass wir nun so viele überragende Rückmeldung bekommen, ist der Lohn für die Helfer und für das gesamte Tal. Vom Bürgermeister bis zum Pfarrer, alle sind hier mit Herzblut dabei und das spüren die Teilnehmer.“

Und diese haben das Ausdauersport-Schmuckstück mit herausragenden Leistungen bereichert. Allen voran Zweigart und Walther mit ihrem Fabelrennen. Das Duo setzte sich ab der Mitte bei Baad mit Stephen Baumgartner aus Boos ab – der spätere Dritte litt danach aber unter Krämpfen, sodass Walther und Zweigart zur Gala im Gleichschritt ansetzen. „Wir haben viel miteinander trainiert und wussten gut, welches Tempo wir halten können“, sagte Zweigart.

Allgäu-Outlet-Duo liefert Gala beim Ultra

Doch in der Schlussphase des Rennens machte der 26-Jährige aus Stein, der im vergangenen Jahr mit seinem Premieren-Sieg beim Allgäu-Panorama-Ultra in Sonthofen für Furore gesorgt hatte, Nägel mit Köpfen. „Zwei Kilometer vor dem Ende haben wir gesagt, dass wir es ab jetzt sportlich austragen“, sagt Zweigart. Der Triumphator hatte im Ziel mit der Zeit von 8:01:57 Stunden knapp eine Minute Vorsprung vor Walther (8:02:54) und kolossale 26 Minuten vor Baumgartner (8:28:10).

Bei den Frauen siegte Ultraspezialistin Ildiko Wermescher (Landsberg, Team Hoka) in 10:28:34 Stunden vor Jasmin Hafenmayer aus Durach (10:40:09) und der Sonthoferin Karoline Eimannsberger (10:44:38). Hafenmayer gewann dennoch die übergreifende Challenge Pro (Kombi aus Widderstein und Ultra) ebenso wie Michael Zweigart, der sich bei den Männern den Erfolg scherte.

Der Oberstdorfer Johannes Klein feierte ein eindrucksvolles Challenge-Comeback und siegte souverän beim Walser Trail. Bild: Dominik Berchtold

Allerdings hatte tags zuvor der beliebte Widderstein Trail über 15 Kilometer und 980 Höhenmeter den Auftakt des Wochenendes gebildet. Über 400 Starter nahmen das Startrennen in Angriff und es gewann – erneut das Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam. Der Hindelanger Marc Dürr pulverisierte den Streckenrekord auf der vom Regen aufgeweichten Strecke in 1:16:32 vor Andreas Schindler (Balingen, 1:20:35) und eben Michael Zweigart (1:20:49).

Bei den Damen machte sich Madlen Kappeler (Saukel b_faster) mit ihrem Sieg nach heiklen Wochen das größte Geschenk. In starken 1:34:52 siegte die Hindelangerin vor Felicitas Deutschkämer (endless local, 1:38:27). Dritte wurde Charlotte Heim (AORT, 1:41:31).

Jojo Klein feiert emotionales Comeback

Beim Walser Trail – der „Mitteldistanz“ – tags darauf unterbrach ein alter Bekannter die Dominanz der „Racer“ aus Sonthofen: Der Oberstdorfer Johannes „Jojo“ Kleiner feierte in seinem Wohnzimmer ein furioses Comeback, nachdem der Walser-Ultra-Sieger von 2017 zuletzt angeschlagen war. Nach den knackigen 29 Kilometern und 1700 Höhenmetern lief Klein in sagenhaften 2:39:39 Stunden lange vor André Purschke (Team Dynafit 2:59:34) ins Ziel. Doch schon bei den Damen meldete sich das „AORT“ zurück: Lena Grasbrenner siegte in Streckenrekord von 3:31:45 Stunden vor ihrer Teamkollegin Susi Reichert, ebenfalls nach längerer krankheitsbedingter Wettkampfpause, in 3:44:47.

Und so freute sich nach der emotionalen Rückkehr der Challenge nicht nur das ausrichtende Triathlon-Team Kleinwalsertal über das Comeback. „Die Athleten haben hier sehr emotional reagiert. Es ist unglaublich, aber viele haben sogar geweint, als sie ins Ziel gekommen sind“, sagte Erich Pühringer. „Man hat gespürt, wie viele Athleten – auch nach persönlich schwerer Zeit – gerührt waren. Das war sehr bewegend für uns alle, die wir dieses Event stemmen.“