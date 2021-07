Dramatische Bilder: Flutwelle in Rettenberg reißt Auto mit

Es sind dramatische Bilder aus dem Oberallgäu: Wassermassen schießen zwischen Häusern hindurch, reißen ein Auto mit.

27.07.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Eine Flutwelle hat sich am Montagabend bei dem Unwetter mit Starkregen und Hagel durch den Rettenberger Ortsteil Wagneritz gewälzt. Ein Video kursierte schnell beim WhatsApp. Anfangs war unklar, ob sich die Szenen tatsächlich im Oberallgäu abgespielt haben. Auch die Polizei konnte am Dienstagmorgen nicht die Echtheit des Videos bestätigen.

Bürgermeister von Rettenberg bestätigt Echtheit des Videos

Aber am Dienstagvormittag ist klar: Ja, die Wassermassen schossen durch Wagneritz und sie rissen das Auto mit, Das bestätigt Bürgermeister Nikolaus Weißinger gegenüber unserer Redaktion.

Aufräumarbeiten laufen

Am Tag nach der Flutwelle sind die Spuren des Hochwassers in Wagneritz noch deutlich zu sehen: Das Auto, das am Abend zuvor weggeschwemmt wurde, steht noch auf Schutt an einer Hauswand. Die Aufräumarbeiten im Ort laufen.

