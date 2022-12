Eberhofer und Avatar kommen gut an: Kinobetreiber im Oberallgäu ziehen Bilanz

Oberallgäuer Kinobesitzer blicken auf das Filmjahr zurück: Was waren die künstlerischen Höhepunkte, was die größten Enttäuschungen?

31.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zum achten Mal geht Franz Eberhofer in Niederkaltenkirchen auf Verbrecherjagd. Und die Oberallgäuer Kinobesucher werden nicht müde, ihm bei seiner Arbeit zuzusehen. Das „Guglhupfgeschwader“ landete im Union-Filmtheater Immenstadt und im Oberstdorfer Loft jeweils auf Platz eins in der Publikumsgunst. Humor, aber der etwas feineren Art, hat den Kinofans ebenfalls gut gefallen mit „Wunderschön“ von Karoline Herfurth. In eine ganz andere Richtung geht dagegen die 3D-Fortsetzung von „Avatar“ mit „The Way of Water“, der zweimal, in der Filmburg Sonthofen und im Loft, gelistet wurde. Geschmäcker sind eben verschieden.

"Ein persönliches Highlight"

„Avatar 2“ ist auch für Stephan Deidl von der Filmburg ein „persönliches Highlight“. „Die ersten Bilder alleine sind atemberaubend“, gerät der Kinobesitzer ins Schwärmen. „Atemberaubend schön und atemberaubend scharf. Der tiefgrüne Dschungel von Pandora, die fliegenden Felsen, die Wasserfälle, die im Nirgendwo enden. Ikonografische Bilder aus Teil eins, die hier noch schärfer, noch realistischer wirken.“

"Ein richtiger Bannbrecher"

Als „absolutes Highlight in vielerlei Hinsicht“ bezeichnen Karl und Ildikó Seitz vom Union-Filmtheater die Dokumentation „Mission: Joy – Zuversicht und Freude in bewegten Zeiten“. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu sei nach dem schleppenden Frühsommer „ein richtiger Bannbrecher“ und die Anzahl der Besucher für einen Dokumentarfilm „phantastisch“ gewesen. Gut gefallen hat dem Ehepaar auch „Belfast“, „weil Kenneth Branagh unglaublich gut die Sicht eines Kindes auf Krieg oder kriegsähnliche Zustände dargestellt hat“.

"Amüsantes Aufeinandertreffen"

„Nicht ganz koscher“ zählt zu den Favoriten von Florian Stiglhofer, Chef im Kurfilmtheater Oberstdorf. Ihm gefiel besonders gut „das amüsante Aufeinandertreffen dreier unterschiedlicher Religionen, die zunächst nicht unterschiedlicher sein können, aber im Kampf ums Überleben in der Wüste in eine Freundschaft über alle Differenzen gipfelt.“ Sein Fazit: „Ein Film, der gegenseitiges Verständnis fördert.“ Als „gelungen“ bezeichnet Stiglhofer auch den Sönke-Wortmann-Film „Contra“, der „auf unterhaltsame Weise ein breites Kaleidoskop von sozialen Themen, Problemen und Milieuschilderungen“ ausbreite.

Eine gigantische Medienlüge

Gut an kam bei ihm auch der Film „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“. Kurz vor der französischen Revolution eröffnet ein Koch auf seinem Bauernhof das erste Restaurant mit feinen Speisen. „Eine kurzweilige, charmante Geschichtsstunde“, urteilt Stiglhofer. Im Loft gefiel ihm „Tausend Zeilen“ über eine gigantische Medienlüge. „Ein klug konstruierter und stimmig inszenierter Unterhaltungsfilm, der dadurch überrascht, dass Regisseur Bully Herbig und Drehbuchschreiber Hermann Florin ihn nicht komödiantisch überfrachtet haben.“

"Die diesjährige Enttäuschung"

Aber nicht alle Filme fanden Gnade in den Augen der Oberallgäuer Kinobesitzer. So war „Die Känguru-Verschwörung“ für Karl und Ildikó Seitz „unsere diesjährige Enttäuschung“. Die Begründung: „Der Anfang war noch ziemlich gut, aber die zweite Hälfte schien uns dann hauptsächlich flach.“ Eher enttäuschend in künstlerischer Hinsicht war für Florian Stiglhofer der Streifen „Wer gräbt den Bestatter ein“. „Eine bayerische Komödie, der die Leichtigkeit fehlt.“

"Die Quote der Gags nicht erhöht"

Überhaupt nicht begeistert war Stephan Deidl in Sonthofen vom dritten Teil der Reihe um „Monsieur Claude und seine Töchter“. „Monsieur Claude und das große Fest“ ist für ihn der „absolute Tiefpunkt“. „Das ohnehin umfangreiche Figurenarsenal wurde nun noch mal um sieben weitere Charaktere aufgestockt. Die Quote der zündenden Gags hat das allerdings nicht erhöht.“

Und im Loft war „Liebesdings“ für den künstlerischen Leiter Florian Stiglhofer einfach nur „enttäuschend“. Seine Kritik: „Regisseurin Anika Decker versucht, in das Script alles reinzupacken, was ihr an Problemen einfällt. Ein wahrer Kuddelmuddel.“

Die Publikumsrenner:

Filmburg Sonthofen

1 Avatar 2 – The Way of Water

2. Top Gun: Maverick

3. Wunderschön

Union-Filmtheater Immenstadt

1. Guglhupfgeschwader

2. Der Gesang der Flusskrebse

3. Wunderschön

Kurfilmtheater Oberstdorf

1. Minions auf der Suche ...

2. Monsieur Claude und ...

3. Contra

Loft Oberstdorf

1 Guglhupfgeschwader

2. Avatar 2 – The Way of Water

3. Phantastische Tierwesen/Top Gun