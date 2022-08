Ein Allgäuer war Personenschützer bei Willi Daume

Nach dem Attentat auf israelische Sportler beschützte Walter Hägele den Chef des Nationalen Olympischen Komitees. Welche Posten er danach inne hatte.

Das Attentat auf israelische Sportler bei den olympischen Spielen 1972 bescherte dem Allgäuer Walter Hägele eine ganz besondere Rolle, er wurde Personenschützer von Willi Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK). 50 Jahre später erinnert er sich noch genau an jene Tage, als die ganze Welt auf München schaute.

Walter Hägele erinnert sich an 1972 Bild: Ralf Lienert

Der damals 32-jährige Familienvater war von Augsburg aus zur Kriminalpolizei München abgeordnet worden. Bei der Eröffnungsfeier am 26. August kümmerte er sich um das jugoslawische IOC-Mitglied Boris Bakrac. Der Kroate war über Jahrzehnte ein einflussreicher Sportfunktionär.

"'Die ersten Tage waren geprägt von den heiteren Spielen"

„Die ersten Tage waren geprägt von den heiteren Spielen von München.“ Hägele hat in seinem Fotoalbum noch eine Eintrittskarte vom Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA am 31. August: „Das Spiel endete 7:0 für uns.“ Bernd Nickel von Eintracht Frankfurt schoss damals vier Tore und der spätere Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld eines.

Bei einer Modenschau von Coco Chanel

Hägele war in einem Team, in dem auch Silvia Sommerlath, die spätere Königin von Schweden, als Hostess dabei war. „Wir waren auch für den sogenannten Innenschutz eingeteilt.“ Mit diesem Auftrag in der Tasche kam der Allgäuer beispielsweise ins Nationaltheater und ins Bayerische Staatstheater am Gärtnerplatz. Im Hotel Bayerischer Hof beobachtete er aus dem sicheren Hintergrund heraus die „Haute Couture“-Modenschau von Coco Chanel.

Doch das änderte sich schlagartig mit dem Attentat. Hägele und ein Kollege waren für den Schutz von Willi Daume verantwortlich. „Ich erhielt einen Ausweis, mit dem ich in alle Bereiche durfte, mit Ausnahme des olympischen Dorfes für Frauen.“

Tag und Nacht war Hägele mit Daume unterwegs

Tag und Nacht war er mit Daume unterwegs, nahm an den Konferenzen teil, bei denen über die Fortsetzung der Spiele diskutiert wurde: „Ich habe gemerkt, wie froh Daume über die Entscheidung war, dass die Spiele weitergehen.“ Der NOK-Chef hatte alle seine Mitarbeiter ins Hotel Vier Jahreszeiten geholt und ihnen die Fortsetzung der Wettbewerbe mitgeteilt. „Ich kann diesen Konferenzraum heute noch auf Anhieb finden“, sagt Hägele. Von der anschließenden Pressekonferenz hat er noch ein Foto aufbewahrt, das ihn wenige Meter neben Daume zeigt. Der Polizist war bei der Trauerfeier im Stadion wieder ganz nahe an den Verantwortlichen dran und blieb es bis zur Schlussfeier am 10. September. Anschließend kehrte Hägele zurück nach Augsburg. 1980 wurde er ins Allgäu versetzt. Dort war er bis zu seiner Pensionierung im August 2000 Chef der Polizeiinspektion Kempten und Kripo-Chef.

