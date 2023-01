Ein Amerikaner in Immenstadt: Rockgitarrist Jeff Aug feiert Jubiläen und hat neue Pläne

Vor 25 Jahren landete der amerikanische Rockgitarrist Jeff Aug in Deutschland. Jetzt startet der Wahl-Immenstädter neu durch: mit Europa-Tour und neuem Album.

Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Das bekommt auch der Immenstädter Akustik-Gitarrist Jeff Aug gerade eindrucksvoll vor Augen geführt, denn innerhalb von nur einer Woche, feiert der 52-Jährige gleich vier eindrucksvolle Jubiläen.

Den Anfang bildet Samstag, 28. Januar. Denn auf den Tag genau vor 25 Jahren landete der US-Amerikaner in München, mit der Absicht in Deutschland zu bleiben. Damals folgte er der Einladung seines ehemaligen Tourmanagers, Toon Sengers, der ihm bei einem Besuch in seiner Heimat Washington D.C. einige Auftritte in Deutschland in Aussicht stellte.

Wie eine Achterbahnfahrt

„Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich zum ersten Mal keinen Plan. Ich wollte einfach schauen, was kommt“, gesteht der sonst so gut organisierte Jeff Aug. Schmunzelnd fügt er hinzu, dass das einzig klar definierte Ziel für ihn damals war, mindestens sechs Monate in Deutschland zu bleiben, um eine Wette gegen seinen Bruder zu gewinnen. Daher nahm er es auch mit allen Hindernissen auf, denn sein erstes Jahr im fremden Land war für ihn „eine Achterbahnfahrt“.

Der Kontakt zur Promotion Firma Brainstorm Music führte Jeff Aug ins Allgäu, ein eintägiger Auftritt als Straßenmusiker in München brachte ihn aufs dortige Polizeirevier, da er wider besseren Wissens unerlaubter Weise einen Verstärker eingesetzt hatte. Am Ende stand jedoch die heiß ersehnte Aufenthaltsgenehmigung, mit der sich Jeff Aug später Schritt für Schritt im Oberallgäu eine Existenz als Musiker und Agent aufbauen konnte.

Agentur in Bad Hindelang

Dort feiert er am Mittwoch das nächste Jubiläum, denn am 1. Februar 2003 – genau vor zwanzig Jahren – meldete er in Bad Hindelang mit seiner Agentur Maximum Booking sein Gewerbe an. „Booking ist mein Job, die Musik ist meine Leidenschaft. Ich kann nicht aufhören, Musik zu machen und habe einige – vielleicht zu viele – Musikprojekte laufen“, erzählt der Immenstädter. Beim wohl namhaftesten dieser Musikprojekte gibt es ebenfalls ein Jubiläum, denn seit mittlerweile 20 Jahren ist Jeff Aug Gitarrist der britischen Songwriterin, Sängerin und Pianistin Anne Clark.

18 Monate auf Hartz IV

Trotz seiner Vielseitigkeit traf ihn die Corona-Pandemie hart, da mit dem Stillstand der Kultur bei ihm beruflich auch alles zum Erliegen kam. Klagen hört man Jeff Aug dennoch nicht. „Es war schwer, achtzehn Monate auf Hartz IV zu sein, aber das ist ein Luxusproblem. Andere hat Corona viel härter getroffen“, gibt er zu bedenken.

Er blieb während der Pandemie keineswegs untätig: Mit „How to Make a Million Bucks“ und „Pizza Doodley-Doo“ brachte er zwei selbst geschriebene und illustrierte Kinderbücher heraus. Soweit es die Corona-Vorgaben erlaubten, spielte er mit seiner Band und solo einige Lieder ein. Die Live-Auftritte beschränkten sich jedoch auf Straßenmusik in Kempten, wo er einige Auftritte mit seinem Sohn hatte.

Auftakt-Konzerte in Sonthofen und Kempten

In seiner Wahlheimat, dem Allgäu, stehen noch zwei weitere Jubiläen an: die Auftakt-Konzerte seiner bevorstehenden Europatour. In Sonthofen tritt er am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Kultur-Werkstatt auf. Dort ist es sein erstes Solo-Konzert seit 15 Jahren. In Kempten steht er einen Tag später ab 20 Uhr im „Piepmatz“ auf der Bühne. Dort ist es der erste Solo-Auftritt seit zehn Jahren. Und das Publikum darf gespannt sein auf eine Reise durch Jeff Augs akustisches Solo-Instrumental-Fingerstyle-Repertoire.

„Ich spiele seit 1991 solo. Auf der Tour spiele ich ein Best-of meiner Songs. Es sind aber auch noch nicht veröffentlichte Stücke dabei: Die Stücke sind meditativ, flüssig, ruhig, aber auch intensiv“, verrät der Künstler.

Fans haben aber noch einen weiteren Grund zur Freude, denn am Freitag, 31. März, erscheint das neue Album „Monkey Business“ von Augs Rockband „Ape Shifter“.

