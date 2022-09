Ein Bergfan kommt zurück ins Allgäu und wird Pfarrer in Oberstaufen

Neuer evangelischer Pfarrer in Oberstaufen: Andreas Waßmer wird das Amt ab Januar antreten. Es ist nicht seine erste Station im Allgäu.

02.09.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Der ehemalige Pfrontener Pfarrer Andreas Waßmer kehrt ins Allgäu zurück. Ab Januar des nächsten Jahres wird er sein Amt in der Kirchengemeinde in Oberstaufen antreten. Der Kirchenvorstand hat sich einstimmig für ihn als Nachfolger von Pfarrer Frank Wagner ausgesprochen, der als Dekan nach Donauwörth gewechselt ist. „Der Kirchenvorstand hat eine exzellente Wahl getroffen und bekommt mit Pfarrer Waßmer eine sehr erfahrene Persönlichkeit“, lobte Dekan Jörg Dittmar die Wahl.

16 Jahre Pfarrer in Pfronten

Der gebürtige Erlanger ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Während seines Theologiestudiums, das er in Erlangen begann, zog es ihn weiter über Heidelberg nach Bern. Sein Vikariat absolvierte er in Gersthofen bei Augsburg und seine erste Pfarrstelle hatte er in Bad Rodach (Dekanat Coburg). Nach 16 Jahren verließ er 2018 mit seiner Frau Ute die Gemeinde der Auferstehungskirche in Pfronten und ging nach St. Moritz in die Schweiz. „Meine Frau und ich fühlen uns im Oberengadin sehr wohl, dennoch zieht es uns zurück in ein Stück Heimat – das Allgäu“, erklärte Andreas Waßmer dem Kirchenvorstand seine Bewerbung.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Der 56-Jährige liebt das Wandern und die Musik, spielt selbst Klavier sowie Gitarre und ist Freund einer offenen und einladenden Kirche. Waßmer hat zusätzliche Ausbildungen in den Bereichen geistlicher Begleitung, klinische Seelsorge und im Bereich der Selbsthilfe absolviert.

Lesen Sie auch: Josef Hofmann geht in den Ruhestand

Lesen Sie auch