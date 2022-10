"Ein Bier gab's – mehr nicht!" FCS-Dauerläufer Patrick Littig im Interview

Der Herbstmeister empfängt Weißenburg zum Auftakt der Rückrunde. Sonthofens Patrick Littig über Teamdynamik, den Aufstieg und die Frage nach der Moral.

Die Party musste kurz ausfallen, der Alltag steht an für den 1. FC Sonthofen. Der frischgebackene Herbstmeister der Fußball-Landesliga erwartet am Samstag ab 14.30 Uhr den TSV Weißenburg bereits zum Auftakt in die Rückrunde in der Baumit-Arena. Mit dem „Herbsttitel“ belohnte sich das Team von Benjamin Müller für den Platz an der Sonne nach einer Hinrunde, die allerdings nicht ohne Unwägbarkeiten ablief. Im Interview sprechen wir mit Verteidiger Patrick Littig (27) über die „Herbstmeister-Feier“, über Leistungsschwankungen und über die jüngste Kritik an der mentalen Stärke der Mannschaft.

Herr Littig, für die Herbstmeisterschaft können Sie sich nichts kaufen, der Titel ist aber ein aussagekräftiges Lagebild. Wie hat die Mannschaft gefeiert?

Patrick Littig: Richtig, dafür gibt’s nichts. Deshalb haben wir auch kaum bis gar nicht gefeiert. Ein kleines Bier gab’s, mehr aber nicht. Denn wir wissen genau, dass es noch nichts zu feiern gibt. Das haben wir in der Vorsaison erlebt …

Sie sprechen die Herbstmeisterschaft 2021 an – der FCS hat trotzdem den Aufstieg verpasst …

Littig: Das muss aber nicht heißen, dass es wieder so wird. Wer weiß, was kommt? Wir sind alle ein Jahr älter, haben das schon einmal durchgemacht. Die Erfahrung ist nun da, die Liga kennen wir auch lange genug. Jetzt geht es nur darum, dass wir immer weiter Erfahrungen sammeln.

Zuletzt gab es ein 7:1 gegen Gersthofen, Sie sind Tabellenführer, Herbstmeister - die Stimmung müsste super sein.

Littig: Das ist sie, aber Euphorie braucht es im Moment nicht. Die Stimmung ist gut, aber wir wissen, dass es oben eng ist. Darum spielen auch die hohen Ergebnisse keine große Rolle – die drei Punkte schon. Außerdem kommt langsam die Zeit, in der Fußball nicht mehr ganz so viel Spaß macht.

Wie meinen Sie das?

Littig: Wenn das Flutlicht vor dem Training schon an ist, weißt Du, dass es an der Zeit ist, dass der Fußball mal Pause machen sollte.

Wie fällt Ihre persönliche Hinrunden-Bilanz aus?

Littig: Gut. Aufs und Abs hat jeder in der Liga. Und wir sind auf Platz eins, das ist alles, was zählt.

6:0, 1:2, 7:1 – die jüngsten drei Ergebnisse sind nur ein Beispiel für die Schwankungen der Hinrunde – wie nimmt das Team das auf?

Littig: Die Ergebnisse sind für mich zweitrangig. Wenn die Leistungen gut waren, hat es oft gepasst. Wenn es bei uns läuft, bin ich froh, dass wir inzwischen durchziehen. Da muss man auch die Offensivabteilung loben, das passt gut. Aber es kommt immer mal vor, dass auch ein Favorit eine Niederlage kassiert. Das gehört dazu.

Haben Sie trotzdem eine sportliche Erklärung dafür?

Littig: Nun sind alle Gegner gut in der Landesliga, da gibt es keine Teams, die nicht unsere Kragenweite sind. Von solchen Gedanken muss man sich verabschieden. Denn es gibt immer Mannschaften, die gegen uns nichts zu verlieren haben. Die hauen alles rein. In solchen Spielen ist es schwer – egal, ob du Letzter oder Erster bist.

Ihr Trainer Benjamin Müller hat zuletzt die Einstellung kritisiert, mit der die Mannschaft ins Spiel geht. Hat die Kritik gefruchtet?

Littig: Die Einstellung an sich unterscheidet sich nicht von Gegner zu Gegner, das darf nie sein. Es wird keiner vor dem Spiel sagen: „Da lass’ ich mal die Zügel schleifen und trink am Abend vorher ein Bier mehr.“ Hier nimmt keiner was auf die leichte Schulter.

Auch der Torabschluss als Schwachpunkt war lange ein Thema, das klappt nun besser. Wie kann man als Mannschaft überhaupt an der Konstanz arbeiten?

Littig: Kann man nicht. Spielzüge kann man immer und wieder einschleifen. Aber von Spiel zu Spiel muss man schauen, was wie gegen welchen Gegner funktioniert. Und wenn das nicht geht, muss man als Mannschaft gut reagieren.

Sie selbst haben im Juli und August mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk vier Spiele verpasst. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Hinrunde?

Littig: Körperlich ist alles ok zu dem Zeitpunkt – ich habe ja quasi noch vier Spiele gut (lacht). Grundsätzlich gibt es aber immer bestimmte Themen und Spiele, in denen man nicht zufrieden ist.

Und wie sehen Sie Ihre Rolle im Team mit inzwischen 27 Jahren?

Littig: (lacht) Als Außenverteidiger. Im Ernst, ich bin keiner, der auf dem Platz herumschreit. Ich nehme mir als Erstes immer vor, zu schauen, dass meine Leistung passt. Dann kann ich auch mein Umfeld steuern. Den Mann vor mir, links und rechts neben mir. Wenn das jeder beherzigt, funktioniert das als Summe gut. Und nur dann sind wir eine Mannschaft.

Was muss bis zur Winterpause passieren, damit sie happy sind?

Littig: Es werden dreckige Spiele in dieser Phase. Aber gerade da müssen wir noch viele Punkte sammeln, damit nichts anbrennt.

…in Sachen Aufstieg? Wie präsent ist das Thema in der Kabine?

Littig: Wir sind Herbstmeister, und wenn alles läuft, bleiben wir da oben. Wenn nicht und wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, versuchen wir es halt nächstes Jahr wieder. Aber klar, jeder der an der Spitze ist, will auch oben bleiben.