Ein Dutzend Ausfälle: Corona legt den 1. FC Sonthofen lahm

Der 1. FC Sonthofen muss das Heimspiel gegen Garmisch absagen. Zwölf Infektionen im Team-Umfeld. Worüber sich Coach Benjamin Müller besonders ärgert.

09.04.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Nun greift das Virus also doch in den Aufstiegskampf der Landesliga ein. Zum zweiten Mal in Folge ist eine Partie des 1. FC Sonthofen auf Eis gelegt. Corona macht dem Tabellenzweiten erneut einen Strich durch die Rechnung. Das für Samstag um 14 Uhr angesetzte Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen musste wie schon die Partie vergangene Woche gegen den SC Ichenhausen abgesagt werden.

„Wir sind lange Zeit recht gut verschont geblieben und umso ärgerlicher ist es, dass es uns jetzt in dieser Phase mit dieser Wucht erwischt“, sagt FCS-Coach Benjamin Müller. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison könnte sich das auf das Meisterschaftsrennen nachhaltig auswirken.

Lesen Sie auch: FCS-Boss im Interview: "Sonst geht der Club unter"

Vorbereitung gegen Gilching kaum möglich

Da sich zwischenzeitlich insgesamt zwölf Personen aus der ersten Mannschaft und aus dem Betreuer-Stab in häuslicher Quarantäne befinden, wird wohl auch in der kommenden Woche vor dem anstehenden Aufeinandertreffen mit dem Dritten Gilching kaum eine geregelte Vorbereitung möglich sein. Das Spiel gegen Ichenhausen wurde bereits für 4. Mai neu angesetzt. Der Nachholtermin gegen Garmisch ist noch nicht bekannt, dürfte aber auch an einem Wochentag sein.

Sonthofens Trainer Benjamin Müller: "Noch einmal bürokratischer Aufwand"

„Leider hat Garmisch auf unsere Anfrage einer Verlegung nicht zugestimmt“, ärgerte sich Müller. „Deshalb mussten wir den bürokratischen Aufwand noch einmal betreiben und den offiziellen Weg über den BFV gehen.“ Der FCS reichte die Unterlagen zum Beleg der Vielzahl an Infektionen ein – der Verband stimmte der Verlegung am Freitagvormittag zu.

Lesen Sie auch

Kracher in der Fußball-Landesliga Von Katzen, Kindern und feurigen Derbys: 1. FC Sonthofen fordert den FC Kempten

Das um 16 Uhr angesetzte Derby in der Kreisklasse des 1. FC Sonthofen II (6./24 Punkte) gegen die SG Waltenhofen-Hegge (8./23) in der Baumit-Arena soll aber in jedem Fall angepfiffen werden.