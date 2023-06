Dieser Fuchswelpe wird gerade in der Tierklinik Blaichach aufgepäppelt

Ein drei Monate alter Fuchswelpe wird aktuell in der Tierklinik Blaichach versorgt. Das passiert mit "Peet", wenn er wieder gesund ist.

10.06.2023 | Stand: 08:32 Uhr

Ein seltener Patient ist in der Tierklinik Blaichach im Allgäu derzeit zu Besuch: Ein drei Monate altes Fuchsbaby wird dort behandelt. Spaziergänger entdeckten den Fuchswelpen regungslos und stark unterkühlt am Straßenrand und riefen sofort in der Tierklinik an. Dort angekommen wurde das Jungtier sofort versorgt.

„Er hat von uns sofort Infusionen bekommen und wurde gewärmt. Er war stark unterkühlt und die Chancen standen anfangs sehr schlecht“, sagt Tierärztin Sara Lumnitz zum Zustand des Tieres. Doch Fuchswelpe "Peet", wie er in der Klinik genannt wird, hatte Glück im Unglück. Nachdem er stabil war, wurde eine starke Blutarmut festgestellt, die sofort behandelt wurde. Ebenso bekam das Jungtier auch Medikamente gegen Parasiten. "Seine Entzündungswerte waren sehr hoch, wir haben die Ursache gesucht und behandelt", sagt die 36-jährige Tierärztin.

Die tiermedizinische Fachangestellte Patricia Mozer kümmert sich fürsorglich um Babyfuchs „Peet“. Bild: Benjamin Liss

Der junge Fuchs ist der neue Liebling in der Tierklinik, rund um die Uhr wird er von den Angestellten liebevoll umsorgt. Sollte "Peet" wieder gesund sein, geht es für ihn in eine Auffangstation für Wildtiere. "Dort wird er dann mit anderen jungen Füchsen zusammengeführt, großgezogen und dann wieder ausgewildert", sagt Lumnitz.

Ein Fuchs ist kein alltäglicher Gast in der Tierklinik, doch geholfen wird hier jedem Tier, egal woher es kommt. "Wir sind Tierärzte geworden, um Tiere zu retten, dafür lebt unser Herz", erzählt die 36-Jährige. Während "Peet" geholfen werden konnte, kam für ein anderes Fuchsbaby jede Hilfe zu spät. Vermutlich durch einen Autounfall erlitt sein Artgenosse eine Gehirnerschütterung und ein eingeblutetes Auge. "Die Finder haben das Fuchsbaby erst zwei Tage daheim bei sich behalten, bevor sie in die Klinik kamen. Wir konnten dem Tier nicht mehr helfen und mussten es erlösen", sagt Lumnitz.

Ob das Tier hätte gerettet werden können, wenn es sofort in die Klinik gebracht worden wäre, kann die Tierärztin nicht sagen. "Sollte man ein junges Wildtier auffinden, das verletzt ist, kann man uns in der Tierklinik, den Tierschutzverein oder den zuständigen Jäger informieren", sagt Lumnitz.

