"Ein guter Haufen": So starten die Sonthofer Volleys in die neue Saison

Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen starten gegen Meister Augsburg in die Drittliga-Saison. Trotz fünf Abgängen sieht Trainerin Müller ein starkes Kollektiv.

15.09.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Zum Auftakt kommt der Meister. Ausgerechnet gegen das Top-Team der Vorsaison, die DJK Augsburg-Hochzoll, starten die AllgäuStrom Volleys Sonthofen am Samstag in die neue Volleyball-Spielzeit der Dritten Liga Ost. Ab 19.30 Uhr schlägt das Team von Trainerin Vanessa Müller in der heimischen Allgäu-Halle gegen den amtierenden Titelträger auf.

„Ich denke, wir sind bereit“, sagt Volleys Kapitänin Katharina Schöll. „Es gibt zwar schon zum Start einige Blessuren, aber wir werden schnell sehen, wo wir stehen.“ Der Meister aus der schwäbischen Hauptstadt wird den Vorjahres-Achten gleich zum Auftakt in die neue Spielzeit fordern.

Schnellstart im Mai

Nachdem die Verantwortlichen – gerade nach der desolaten Phase im Winter – mit dem Abschneiden in der Vorsaison nicht zufrieden waren, versammelten Müller und Co-Trainer Michael Höbel das Team bereits Mitte Mai zum Auftakt für die Vorbereitung. „Wir haben mit zweimal Beachvolleyball begonnen und sind ab Juni nach und nach mit Ausdauer und Zirkeltraining eingestiegen“, erzählt Müller.

Ab dem 1. Juli nahm die Mannschaft das Training in der Halle auf: anfängliche Ballgewöhnung, Stärkung der Annahme, Durchschlag im Angriff und „vor allen Dingen wieder kontinuierliches gemeinsames Training“ standen laut der 31-jährigen Trainerin im Vordergrund. Diesen Sockel brauchten die Volleys, da die Sporthallen in Sonthofen traditionell in den ersten drei Schulwochen geschlossen sind – „so mussten wir nicht von null beginnen“, sagt Coach Müller.

Gute Einheiten, starke Tests

Denn in Abschnitt zwei ab der dritten Augustwoche blieben nur mehr vier Wochen, um sich in Schuss zu bringen. Nach kurzer, erneuter Ballgewöhnung folgte ein Trainingslager in den ersten Septembertagen mit intensiven Einheiten, die die spielerischen Bausteine verschmelzen lassen sollten. „Wir hatten die Grundlagen und mussten im Spätsommer nicht komplett von vorne starten“, sagt Schöll. „Aber wir kennen das Hallenproblem über die Jahre und können uns jährlich darauf einstellen. Wir haben wie immer eine gute Lösung gefunden und sind auf Stand.“

Das belegen die Testspielsiege gegen den Bayernligisten Obergünzburg mit 3:1 und bei der Generalprobe eine Woche vor Saisonbeginn gegen den Ligakonkurrenten Lohhof II mit demselben Resultat. „Gegen Obergünzburg hat uns das Durchsetzungsvermögen gefehlt, das war aber besser gegen Lohhof“, sagt Schöll. „Das Zusammenspiel funktioniert aber immer mehr und das spürt man an der Kommunikation untereinander. Bei langen Ballwechseln wird es manchmal noch etwas hektisch und unruhig, aber da werden wir uns noch reinfinden.“

Fünf Abgänge schmerzen

Zufrieden „mit der Entwicklung der Mannschaft bis hierher“ ist auch ihre Trainerin: „Wir haben einen kleineren Kader, sind aber auf einem guten Weg mit dieser Mannschaft.“ Immerhin verließen namhafte Spielerinnen, wie die Galionsfigur des vergangenen Jahrzehnts, Veronika Kettenbach, Ausnahme-Angreiferin Nora Harner (Zweitligist TB München), sowie die Talente Patricia Wendl, Alina Scherzl und Emma Gröbl das Team. Zumindest Alena Pauker soll ab Oktober wieder dabei sein.

Entsprechend regelte Müller in Personalunion als Coach und Managerin die Neuformierung der Mannschaft rasch nach Saisonende. Mit Annika Zeller, Vanessa Herz und Janina Landerer kehren drei Spielerinnen zum TSV zurück, die über Drittliga-, in Zellers Fall gar über Zweitliga-Erfahrung verfügen. Talent Ssiyanna Venos (Jahrgang 2006) schnupperte im Vorjahr bereits rein, soll heuer ein fester Bestandteil sein.

„Mutter der Kompanie“ ist Mittelblockerin Caro Strobl, die mit Kapitänin Schöll und Caroline Wyklicky den Kern des Teams bildet. Ebenso blieben Anne Blos, Laura Butzlaff, Patricia Moser, Nell Pia Ostwald und Asiye Gürsoy an Bord. Gürsoy erhält zudem ein Doppelspielrecht für die erste und zweite Mannschaft.

„Können besser funktionieren“

„Die Zusammensetzung gefällt mir ziemlich gut. Es ist schon zu diesem Zeitpunkt ein guter Haufen geworden. Ich spüre auch schon, dass sich ein guter gemeinsamer Wille aufbaut“, lobt Müller. „Ich habe das Gefühl, dass wir als Team besser funktionieren können. Wir haben Spielerinnen dazubekommen, die dafür sorgen können, dass das Team noch stärker zusammenwächst. Und dann hoffen wir, dass wir in jedem Fall weiter oben landen als im Vorjahr.“

„Den Zuschauern schuldig“

Das hofft man in der Kreisstadt allemal – auch angesichts der Neusortierung der Liga. Mit dem TB München und München-Ost-Herrsching ist ein Duo in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Hier erfolgte eine Umstrukturierung durch Einführung einer zusätzlichen 2. Bundesliga Pro, deren Auswirkung auf die unteren Ligen abzuwarten bleibt. Aufgestiegen in die Dritte Liga Ost sind die SGS Erlangen, der FC Kleinaitingen, der MTV Rosenheim, sowie die Volleys Leipzig.

Bereits aus der Vorsaison bekannt sind Erfurt, Augsburg, Lohhof, Eibelstadt, Dresden und Markkleeberg bekannt. „Wir haben noch nie genau über ein exaktes Ziel gesprochen. Mein persönliches Ziel wären aber allemal die Top Fünf. Aber wir wissen alle, dass wir nicht so schlecht abschneiden wollen wie im vergangenen Jahr“, sagt Katharina Schöll. „Denn dafür gehen wir nicht alle ins Training, um uns so zu präsentieren. Das sind wir auch unseren Zuschauern schuldig.“