Ein idealer Ort: Violavirtuosin und Ex-Dozentin schwärmt von Oberstdorfer Festival

Die Bratschistin Barbara Westphal hat den Oberstdorfer Musiksommer von Anfang an begleitet. Jetzt tritt sie beim Festival mit ihrem Bartholdy-Quintett auf.

12.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Sie kann man getrost als „Urgestein“ bezeichnen: Die Bratschistin und Dozentin Barbara Westphal hat den Oberstdorfer Musiksommer von Anfang an begleitet. Am Freitag, 12. August, tritt sie mit ihren Musikerkollegen vom „Bartholdy-Quintett“ auf. Das Ensemble spielt Werke von Beethoven und Brahms, aber auch von dem zeitgenössischen Komponisten Brett Dean. Mit Barbara Westphal sprach Veronika Krull.

Sie nennen sich „Bartholdy-Quintett“, spielen aber kein Stück des gleichnamigen Komponisten ...

Barbara Westphal: Es gibt zwei herrliche Streichquintette von Felix Mendelssohn Bartholdy, die wir aufgenommen haben und auch immer wieder spielen, und ja, der Name unseres Ensembles ist eine Hommage an diesen einzigartigen Komponisten. Dennoch liegt es in der Natur der Sache, dass wir nicht in jedem Konzert Mendelssohn spielen können. Wir suchen unsere Programme nach vielen Gesichtspunkten aus, unter anderem ist uns Kontrast wichtig, Tonarten, Stil und Dramaturgie der Werke. Last not least werden unsere Programme natürlich auch immer mit dem Veranstalter abgestimmt.

Das Streichquintett C-Dur gilt als Beethovens einziges originäres Werk in dieser Gattung. Wie ist es angelegt?

Westphal: Das Quintett von Beethoven, klassisch, virtuos, spritzig und humorvoll angelegt, mit einem wundervoll gesanglichen Adagio in der Mitte, bildet einen passenden Anfang vor dem Dean, der das Publikum auf ganz besondere Weise fordert.

Sie haben es schon angesprochen: Sie spielen nach dem Beethoven-Stück ein modernes Werk, „Epitaphs“, von Brett Dean. Wer ist der Komponist, und wie würden Sie dieses Stück beschreiben?

Sie haben es schon angesprochen: Sie spielen nach dem Beethoven-Stück ein modernes Werk, „Epitaphs“, von Brett Dean. Wer ist der Komponist, und wie würden Sie dieses Stück beschreiben?

Westphal: Brett Dean ist Australier. Nach vielen Jahren als Berliner Philharmoniker gab er seine Orchesterstelle auf, um sich ganz und gar dem Komponieren zu widmen. Er ist heute weltweit einer der erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten seiner Generation. Sein Werk umfasst Kammermusik, Orchestermusik, Solokonzerte, aber auch große Oper. „Epitaphs“ besteht aus fünf Sätzen, jeder ist einem verstorbenen Freund oder einer verstorbenen Freundin und einem Kollegen bzw. einer Kollegin gewidmet. Dean nutzt dieses Format, um fünf Charakterstücke zu schreiben, in denen er alle Farben der Streichquintettbesetzung mit zwei Bratschen auf beglückende Weise auslotet und den Hörer mit komplexen und zwingenden Rhythmen mitreißt. Da wir Brett Dean persönlich kennen, ist es besonders schön für uns, mit ihm in Kontakt zu sein, um Fragen zur Aufführung zu klären.

Was können Sie zu dem Streichquintett F-Dur von Brahms sagen?

Lesen Sie auch

Festival im Oberallgäu Poesie und große Gefühle: Was der Oberstdorfer Musiksommer bietet

Westphal: Es ist ein gewichtiges Quintett. Auch Johannes Brahms hat zwei Werke für unsere Besetzung geschrieben. Das frühere op. 88 ist kraftvoll und von dunkler Wärme, ein teilweise symphonisch anmutendes Opus. Im zweiten Satz bedient sich der Komponist einer Form, die er zum Beispiel auch in seiner Violinsonate op. 100 gewählt hat: Er verzahnt den langsamen Satz mit schnelleren Episoden. Eine schwungvolle Fuge bildet den krönenden Abschluss.

Wie haben Sie und Ihre Mitstreiter sich gefunden?

Westphal: Wir kannten uns alle schon lange und hatten in den verschiedensten Formationen miteinander musiziert, als bei einigen von uns im Mendelssohn-Jahr 2009 der Wunsch entstand, ein Streichquintett zu gründen, eine Formation, die man normalerweise nur von Streichquartetten mit Gast kennt. Es gibt zwar weniger Repertoire als für ein Streichquartett, aber doch vieles und vor allem von erlesenster Qualität. Es reizte uns, diese Werke tiefgründiger zu erarbeiten, selten Gespieltes und auch Neues, als festes Ensemble. Inzwischen sind es schon 13 Jahre, und das Quintett ist für uns alle zu einer echten musikalischen Heimat geworden.

Sie haben den Oberstdorfer Musiksommer von Anfang an begleitet. Wie hat sich das Festival in Ihren Augen entwickelt – auch nach dem Wechsel der künstlerischen Leitung?

Sie haben den Oberstdorfer Musiksommer von Anfang an begleitet. Wie hat sich das Festival in Ihren Augen entwickelt – auch nach dem Wechsel der künstlerischen Leitung?

Westphal: Meine Jahre beim Oberstdorfer Musiksommer sind mir unvergesslich. Es gab und gibt keinen besseren Ort, um mit Studenten in Ruhe und in schönster Umgebung intensiv zu arbeiten. Peter Buck gebührt sehr viel Respekt für seine Vision und die langjährige Durchführung dieses Festivals. Mit Eckart Fischer hat ein wunderbarer Künstler und Kollege übernommen, der manche Abläufe modifiziert hat und auch eigene Akzente setzt. Der künstlerisch kreative gute Geist des Festivals hat sich jedoch nicht verändert, und das ist gut so!

Das Konzert findet am Freitag, 12. August, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus in Oberstdorf statt. Karten gibt’s im Festivalbüro, Telefon 08322/959200-5, oder online www.oberstdorfer-musiksommer.de

Wie der Oberstdorfer Musiksommer 2022 endet.

Das Bartholdy-Quintett.

Lesen sie auch: "Wandelkonzert bietet in Oberstdorf einen Abend voller Überraschungen".

Lesen Sie auch: "Michail Savitskiy aus Oberstdorf - ein exzellenter Tänzer auf dem Eis und auf den Tasten".