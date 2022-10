Ein Immenstädter als Streiter für Freiheit und Recht

Freiheitskämpfer Fidel Schlund aus Immenstadt: In den USA ist er als Freiheitskämpfer bekannt, in seiner Heimatstadt kennen ihn nur einige wenige Historiker.

11.10.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Die deutsche Wiedervereinigung werten Historiker und Politiker auch als „Sieg der Demokratie“. Vielerorts sehen Menschen derzeit die Demokratie in Gefahr. Da scheint es an der Zeit, „Erinnerungsorte der Demokratie“ zu pflegen. Als einen solchen sehen führende Historiker die Stadt Immenstadt – dank Fidel Schlund. Diesen Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit im 19. Jahrhundert stellte Gerhard Klein vom Immenstädter Stadtarchiv bei einem Vortrag im Immenstädter Literaturhaus vor.

Dabei vermerkt der Historiker kritisch, dass zwar in Forscherkreisen Schlund bekannt sei, in Immenstadt aber an diesen „großen Sohn der Stadt“ nur eine spärliche Inschrift an dessen einstigem Wohnhaus in Form einer Gebäudechronik erinnere. Welche Bedeutung dieser Mann hatte, davon steht dort nichts.

Fidel Schlund wird 1805 in Immenstadt als Sohn eines Kaufmanns geboren. Wie sein Vater erweist er sich als tüchtiger Geschäftsmann und mehrt als Eisenwarenhändler sein Vermögen. Er erwirbt – mittlerweile mit Josepha Marckhart aus Fischen verheiratet – zum bisherigen Geschäftshaus am Marienplatz ein weiteres: den alten Hof der Montforter Grafen, das stattlichste Haus der Stadt.

Bereits als Kaufmannslehrling in Straßburg hat Fidel Schlund die freiheitlichen Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution kennengelernt. Als Gemeindebevollmächtigter setzt er sich ab 1837 für arme Landwirte, das Alpwesen und das Krankenhaus ein. 1845 wird Schlund in den Landtag gewählt. Dort kämpft er für das Ablösegesetz, das es Bauern ermöglichen soll, wirtschaftliche Freiheit zu erlangen.

Als sich 1848 – nach der Februarrevolution in Frankreich – auch in Deutschland nationale und liberale Arbeiter und Bürger erheben, um für Einheit, Recht und Freiheit zu kämpfen, wird Fidel Schlund zu einer „Kristallisationsfigur“. Bei der Landtagswahl im Dezember erzielen er und die anderen liberalen Abgeordneten ein grandioses Ergebnis. Ein „Verdienst des unermüdlich tätigen Schlund“.

Wenige Wochen später veröffentlicht die Kemptener Zeitung ein von Schlund unterzeichnetes Programm, das Grundsätze wie Freiheit und Einheit Deutschlands, unbedingte Geltung der Grundrechte und Fürsorge für die Arbeiterklasse enthält. Es lese sich wie unser heutiges Grundgesetz, erklärt Gerhard Klein. Zeitlebens sei die Freiheit der zentrale Wert im politischen Denken Schlunds geblieben.

Nachdem die von der Frankfurter Nationalversammlung verabschiedete Einführung der Grundrechte von der bayerischen Regierung abgelehnt worden ist, versucht Schlund die Freiheitsbewegung auf eine breite Volksbasis zu stellen und mit der Gründung von Märzvereinen den politischen Druck von unten zu erhöhen. Den Anfang der Vereinsgründungen macht Immenstadt. Massenversammlungen folgen, bei denen Schlund als Redner gefeiert wird. Die Revolution radikalisiert sich, Forderungen nach einem bewaffneten Marsch nach München werden lauter. Schlund jedoch propagiere keine Gewalt, erklärt Gerhard Klein, sondern setze auf die anstehenden Neuwahlen.

Am 1. Juli marschiert bayrisches Militär in Immenstadt ein, um die Demokratiebewegung endgültig niederzuschlagen, drei Tage zuvor in Kempten. Schlund flieht in die Schweiz, kehrt vor der Landtagswahl zurück und wird in Immenstadt verhaftet, zunächst in Kempten, später in Augsburg inhaftiert. Ende des Jahres kommt er durch eine Amnestie frei. Fortan steht er unter Polizeibeobachtung. Als Spitzel fungiert dabei einer der angesehensten Bürger Immenstadts, der Brauereibesitzer Franz Anton Höß.

Bereits im Dezember 1851 beginnt Schlund, seinen Besitz in Immenstadt zu verkaufen. 1853 wandert er mit seiner gesamten Familie in die USA aus. Dorthin waren schon ein Jahr zuvor zwei seiner Kinder gezogen. Nun folgt er mit seiner Frau und den restlichen neun Kindern nach. In Newark bei New York lässt sich Schlund nieder, betreibt wieder erfolgreich Geschäfte, engagiert sich in fünf Präsidentschaftswahlkämpfen – darunter jeweils zweimal für Abraham Lincoln und Ulysses Grant –, arbeitet während des Bürgerkriegs als Ausbilder für die Nordstaatenarmee und engagiert sich sozial. Als er 1882 stirbt, würdigt ihn eine amerikanische Zeitung als „bewährten Kämpen für Freiheit und Recht.“ Und die Kinder kennen ihn aus der Schule im Geschichtsunterricht.