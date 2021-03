Ein Jahr Corona: Der persönliche Rückblick unserer AZ-Redakteure

Szenen eines Corona-Jahres (im Uhrzeigersinn): Ein Konzert mit Abstand in der Fiskina in Fischen, Sportredakteur Ronald Maior während der Nordischen Ski-WM auf der Tribüne des Langlaufstadions, Verhaltensregeln im Freibad am kleinen Alpsee in Immenstadt und Redakteur Werner Kempf im Homeoffice.