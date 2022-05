Ein Leben auf der Überholspur: Dieser Oberallgäuer eroberte als Model die Welt

Als Teenager ein Sporttalent zieht Steffen Rössle in den 1990ern um die Welt, wird Werbegesicht eines Biergiganten. Heute ist er Baumkletterer. Seine Geschichte.

Er schraubt eben noch den Sattel fest. Als wir Steffen Rössle zum Interview treffen, wirft er sein Rennrad von 1983 für unseren Termin in Schale. „Das ist das Prachtstück. So etwas gibt es heute nicht mehr“, sagt der 57-jährige Blaichacher. „Erst recht nicht mit der Geschichte.“ Das Rad ist 39 Jahre alt, der Rahmen aus Stahl, die Geschichte Gold wert. Im Juli 1984 absolvierte Steffen Rössle auf der Maschine der italienischen Radfirma „Galli“ die Baskenlandrundfahrt – und landete als 16. exakt 36 Sekunden und etliche Plätze vor Miguel Indurain.

Der spanische Volksheld, übrigens 138 Tage älter als Rössle, gewann in den Folgejahren fünfmal die Tour de France. „Damals habe ich ihn geschlagen. Das bleibt für immer“, sagt Rössle, als er das Rad in den Keller seiner Wohnung in Blaichach trägt. „Das ist eine der verrückten Geschichten des Sports. Eigentlich unglaublich.“ Unglaublich, wären da nicht unzählige mehr.

Rössle: Als Model ist die weite Welt - und zurück an die Wurzeln

Es liest sich wie der Klappentext eines Kitschromans: Die Geschichte von Steffen Rössle ist eine von Sternstunden und Abgründen. Von einem Blaichacher, der einst ein aufstrebender Ausdauersportler war. Der in die Welt hinauszog, um als internationales Model Geld zu verdienen. Der das Werbegesicht eines Biergiganten wurde, dann aber die Baumkletterei für sich entdeckte. Und den es letztlich zurück an die Wurzeln zog – von Kalifornien ins Oberallgäu, von Big Bear Lake nach Blaichach. Vom Roten Teppich an den Ortwanger Baggersee.

Der schon mit 14 Jahren als Ausdauersportler erfolgreiche Blaichacher (im Bild) zog später in die USA, um eine internationale Modelkarriere zu starten. Rössle wurde ab 1993 das Werbegesicht von „Beck’s“ und shootete unter anderem für Magazine am Mont Blanc.

Wir treffen uns am Ort seiner Wurzeln. Die elterliche Wohnung, in der er Kindheit und Jugend verbrachte und in der er heute, mit 57 Jahren, wieder wohnt. „Model zu werden, all das zu erleben, war nie Teil meines Lebensplans. Mein Vater wollte, dass ich ein Läufer werde“, sagt Rössle. „Er war nicht happy, als ich mit 15 mein erstes Radrennen am Oberjoch absolviert habe – und ihn sogar hinter mir gelassen habe.“ Rössle wurde bald Mitglied beim RSV Sonthofen, machte sich als Teenager einen Namen in der Region, wurde Biathlet und Triathlet, später bayerischer Vizemeister und Zehnter der Junioren-EM.

Steffen Rössle: „Nie ein Leben im Büro“

Parallel verlief das Leben von Steffen Rössle ohne Knicke: Abitur in Sonthofen, Bundeswehr, Banklehre. Doch schon mit 24 Jahren erkannte der Blaichacher: „Auf keinen Fall wollte ich im Büro bleiben. Da hat mir die Luft gefehlt“, erinnert sich Rössle. „Für mich war immer klar, dass ich an der Luft arbeiten muss.“ Ein mehr oder minder zufälliges Treffen sollte die Weichen entscheidend stellen. Zum Ende der Ausbildung – Rössle hatte es sportlich nun ruhiger angehen lassen – organisierte der Burgberger Franz Schmid ein Foto-Shooting für die Bank-Lehrlinge. „Er erkannte offenbar irgendein Talent in mir“, sagt Rössle. „Das war die Initialzündung. Ich dachte, wenn man auch damit Geld verdienen kann – warum nicht?“

Karriere-Sprungbrett USA

Rössle schloss die Ausbildung ab und bewarb sich bei einer Sportfoto-Agentur in München. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Ab 1989 hatte der Oberallgäuer seine „Homebase“ in der Landeshauptstadt, war für Auftraggeber von Mailand bis Griechenland – meist aber in den Bergen – als Fotomodel unterwegs. Nicht selten verschlug es den hochgewachsenen Blondschopf von Berufswegen in die Vereinigten Staaten. Das nächste Sprungbrett.

Auf dem absoluten Höhepunkt

Steffen Rössle wurde das internationale Gesicht der Werbekampagne für die Bremer Traditionsbrauerei „Beck’s“ und drehte etliche kultgewordene TV-Spots auf dem berühmten Schiff „Alexander von Humboldt“. Es folgten Auftritte auf dem Roten Teppich, Shootings mit TV-Sternchen Alexandra Kamp. Mit 33 Jahren war Rössle auf dem absoluten Höhepunkt. Es lief wie am Schnürchen, beruflich und privat. Er zog in die USA, lernte 1998 in Miami seine Frau kennen, heiratete sie 1999 und im Jahr 2000 kam Tochter Leonie zur Welt.

Der schon mit 14 Jahren als Ausdauersportler erfolgreiche Blaichacher zog in die USA, um eine internationale Modelkarriere zu starten. Rössle wurde ab 1993 das Werbegesicht von „Beck’s“ und shootete unter anderem für Magazine am Mont Blanc (im Bild).

Der 11. September verändert alles

Der 11. September 2001 veränderte auch sein Leben. „Nichts mehr war wie vorher. Die Auftragslage war schlechter. Ich wollte weg“, erinnert sich Rössle, der damals in New York wohnte. „Ich hatte den Wunsch, etwas Neues zu machen.“ Er wagte in Kalifornien den Neuanfang, trennte sich zudem von seiner Frau. „Auf Bäume zu klettern hat mir immer Spaß gemacht. Da habe ich erkannt, dass man damit Geld verdienen kann.“ 2002 machte er sich selbstständig, begann hauptberuflich in Big Bear Lake als Baumpfleger und -kletterer zu arbeiten.

Er konnte sich vor Aufträgen kaum retten, kletterte an guten Tagen sogar 1000 Höhenmeter an den Stämmen in Kalifornien. Einmal mehr hatte Rössle einen Wendepunkt gemeistert. Bis das Schicksal zuschlug. Ein Auto fuhr Rössle an – mit zweifachem Schienbeinkopfbruch war er drei Monate lang an den Rollstuhl gefesselt. „Es wurde auch ohne Operation danach wieder gut“, erinnert sich Rössle. „Aber die Zeit war schwierig, schließlich wusste ich nicht, in welche Richtung mein Leben geht.“ Das Schicksal lenkte ihn noch ein letztes Mal.

Rückkehr und Kulturschock 2008

2008 wurde Rössles Vater schwer krank, der Sohn kehrte zurück in die Heimat. „Ich wollte meiner Mutter zur Seite stehen. Und ich hatte noch wunderbare Jahre mit meinem Vater beim Skifahren und beim Wandern“, erzählt Rössle. „Aber es war ein Kulturschock wieder zurückzukommen. Das Leben hat mich ins Weite gezogen und auf einmal war ich wieder gebunden an einen Ort.“ Modelleben – abgehakt. USA – Geschichte. Rössle suchte eine Zuflucht und fand sie im Sport. Erst recht, als sein Vater Rolf 2017 an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung verstarb.

Rössle nahm an Bergläufen teil, ergatterte Podiumsplätze beim Schnellen Hirschen, Silber bei der deutschen Meisterschaft im Skibergsteigen und Bronze beim Jennerstier in Berchtesgaden. Inzwischen traut sich der 57-Jährige auf internationales Terrain, wie zuletzt bei der ruhmreichen Sella Ronda.

„Jeder zweite hat eine Kettensäge“

Als Baumkletterer arbeitet Rössle seit seiner Rückkehr ins Oberallgäu nach wie vor. „Auch wenn es hier schwerer war, Fuß zu fassen, weil im Allgäu jeder Zweite selbst eine Kettensäge hat“, scherzt er. „Aber ich habe einen Weg gefunden.“

So wie immer. Und so bereut er heute nicht einen Schritt in seinem Leben. „Ich war auf der anderen Seite der Welt und habe dort mein Glück gefunden. Ich habe schwere Momente gehabt, aber ich habe immer versucht, Negatives auszublenden“, sagt Steffen Rössle, als er zum Ende unseres Gesprächs das Stahl-Rennrad von 1983 im Keller hinter unzähligen Baumstämmen verstaut. „Im Grunde bin ich happy mit meinem Leben, weil ich gesund bin. Wenn es gut läuft, will ich bis 70 in den Bäumen hängen. Und danach nach Neuseeland. Solange etwas geht, bin ich für alles offen.“