Ein Meister der Balance: Bruno Oberhammers brillantes Orgelkonzert in Riezlern

Professor Bruno Oberhammer zeigt an der Orgel in der Pfarrkirche in Riezlern seine Kunst bei anspruchsvollen Werken von Johann Sebastian Bach bis César Franck.

02.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Selbst einen international konzertierenden Professor kann man noch überraschen. Mit Überlassung von „Organische Harmonie“, einer Sammlung von 44 Werken nicht genannter Tonsetzer, 1735 für die berühmte Gabler-Orgel des Klosters Ochsenhausen angelegt. Ihre Spielanweisungen in Zeichnungen und Farbkodierungen gelten als echte Rarität. Auch weniger geübte Organisten sollten wohl mit dieser Hilfe zur Unterhaltung ihrer Klosterbrüder aufspielen können. Bruno Oberhammer braucht die „hervorragende Methode, die Orgel zu handhaben“ natürlich nicht, wenn er das „Tinntinabulum autumnale“ in der Pfarrkirche Riezlern aufführt. Überaus vergnüglich, wie er das titelgebende Prozessionsglöckchen mannigfaltig, hauchfein, hell, zum Klingen bringt.

Wunderbare Interpretation

„Einfache Melodien zur Freude der Musen“ überschreibt Johann Pachelbel seine Arien aus dem „Hexachordium Apollinis“, der sechssaitigen Leier des Apollo gewidmet. Bruno Oberhammer nimmt die schwingende Leichtigkeit eines Saitenspiels mit einer extrahierenden Selektion von Holzbläsern, vorwiegend Flötenpfeifen auf. Piano, durchhörbar, schwebend. Von Variation zu Variation sorgfältig fülliger gekoppelt, sanft dynamisch gesteigert. Welch wunderbare Interpretation!

Gerade auch im Walsertal geschätzt

Das weitere Programm offenbart Inspirationen: César Franck nimmt in seinem Choral in h-Moll Bezug auf Johann Sebastian Bachs Werk 582. In dieser „Passacaglia con thema fugatum“ lässt der gerade auch im Walsertal geschätzte Solist den charakteristischen Dreiviertel-Takt schwungvoll aufblühen, steigert die 21 Themendurchgänge wirkungsvoll bis zu ihrem Höhepunkt in Variation 12, legt durch transluzente Registrierung, fein pointierte Spielweise Bachs Zitate und Anklänge an die Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ beispielsweise zur Freude kundiger Hörer frei. Bruno Oberhammer gelingt eine Adaption von César Francks „Hausorgel“ in Paris, auf die nahezu alle Orgelwerke des Franzosen „eingestimmt“ sind, auf das kleine Instrument in Riezlern überzeugend, in fließenden Dynamikströmen, sorgsam sich steigernder Dramaturgie.

Bach mit Spielwitz

Die extreme Chromatik, die Bachs Sinfonia f-Moll wie die großen Intervalle prägen, setzt Bruno Oberhammer mit Verve um, schärft sie, lässt dem BWV 795 durchaus auch „Spielwitz“ angedeihen, bevor er mit Franz Liszts Variationen über den Basso continuo aus Bachs Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ den überaus gehaltvollen Orgelabend beschließt.

Ein Meister bestens balancierter Wirkungen aus nur wenigen Stimmen, der Hineinhören möglich macht, mit aquarellenen Klangbildern begeistert. Die Königin der Instrumente in feinem Ornat.

Lesen Sie auch

Krasse Gegensätze an der Kirchenorgel Wie Martin Sturm den Orgelsommer Kaufbeuren rockt

Professor Bruno Oberhammer.

Was ist sonst noch los im Kleinwalsertal

Lesen Sie auch: "Paradiesische Ausblicke: Ausstellung erinnert an einen fast vergessenen Oberstdorfer Maler".