Ein Neuanfang, der Freude bereitet

29.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Sehr nervös“ sei sie gewesen, gesteht Elke Senkel. Schließlich hatte ihr ein besonderes Casting bevorgestanden. Doch alles ging gut, und so wurde die gebürtige Sonthoferin (50) Anfang September als neues Mitglied des Euregio-Blasorchesters (EBO) begrüßt. Die Osteopathin wird mit ihrer Posaune am Sonntag, 2. Oktober, ihr erstes Konzert mit dem EBO in Hirschegg bestreiten.

Auch für Euregio-Projektleiter Simon Gehring ein besonderer Moment: Denn in der über 20-jährigen Geschichte des Orchesters wirken erstmals drei Musikerinnen aus einer Sonthofer Familie mit. Die anderen beiden sind die Töchter von Elke Senkel. Pia (18) spielt seit 2019 Posaune und Theresa (16) seit Juni dieses Jahres Oboe in der grenzüberschreitenden Formation. Pia habe „über drei Jahre“ die Mutter bearbeitet, dem EBO beizutreten, erzählt die frischgebackene Orchestermusikerin lachend. „Mama, das wär’ doch auch was für Dich.“ Doch Elke Senkel zögerte: „Das ist doch eher etwas für die Jungen.“

Nette und freundliche Jury

Schließlich fasste sie sich ein Herz und bewarb sich beim musikalischen Leiter Professor Johann Mösenbichler. Ihr Vorspielstück: die „Sonate in F-Dur“ des italienischen Barockkomponisten Benedetto Marcello. Die „Jury“ sei sehr „nett und freundlich“ gewesen, erinnert sich Elke Senkel, und als die Daumen nach oben gingen, war sie erleichtert: „Ich habe mich sehr gefreut. Es ist etwas Besonderes, dort mitspielen zu dürfen.“

Die Posaunistin, die mit weiteren drei Musikerinnen und Musikern das Register bestreitet, lobt die „harmonische Atmosphäre“ unter den über 60 – ehrenamtlichen – Mitgliedern des Ensembles: „Ich habe mich gleich gut aufgehoben gefühlt.“ Jetzt freut sie sich auf ihr erstes Konzert, auch wenn sie jetzt schon weiß, dass sie kurz davor etwas Lampenfieber haben wird. Ihr Lieblingsstück? „First Suite for Band“ von Alfred Reed, kommt die Antwort nach kurzer Überlegung. „Es sind viele schöne Stücke für das diesjährige Programm ausgewählt worden.“

Seit dem 10. Lebensjahr spielt sie Posaune

Posaune spielt Elke Senkel seit ihrem zehnten Lebensjahr. Durch ihren älteren Bruder, der bereits einige Jahre als Schlagzeuger in der Jugendblaskapelle (JBK) Sonthofen spielte, wollte sie auch in die JBK. Das Mädchen lernte zunächst Tenorhorn beim damaligen Dirigenten Arthur Engeser, wechselte später zur Posaune: „Ein sehr schönes Instrument“. Nach der JBK spielte Elke Senkel in der Sonthofer Stadtkapelle und in der Dorfmusik Berghofen, bevor sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin in Bad Säckingen (Baden-Württemberg) antrat.

Dort engagierte sie sich in der Big Band, später neben ihrer ersten Arbeitsstelle in Neusäß nahe Augsburg bei den Gersthofer Blasharmonikern. Mit 29 Jahren kehrte sie nach Sonthofen zurück. Als die Kinder auf die Welt kamen, trat die Musik etwas in den Hintergrund. Seit 2019 ist Senkel wieder bei der Riedener Blasmusik aktiv.

Anlass für das Konzert in Hirschegg und einen Tag später in Nesselwang ist das 25-jährige Jubiläum der „Euregio via salina“. Sie wurde im Jahr 1997 gegründet, unter den Mitgliedern finden sich die Anrainerstaaten der alten Salzstraße, die von Venedig durch Österreich und das Allgäu führte. Zwei Jahre später entstand dann das Euregio-Blasorchester mit Musikern und Musikerinnen aus dem Allgäu, dem Außerfern und dem Kleinwalsertal.

Das erste Jubiläums-Benefiz-Gala-Konzert des Euregio-Blasorchesters findet am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Walserhaus in Hirschegg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Der Erlös geht an die Walser Jugendband „Wajuba“. Am Montag, 3. Oktober, spielt das EBO um 15.30 Uhr in der Alpspitzhalle zu Nesselwang. Der Erlös ist für die „Kartei der Not“ und den „Allgäuer Hilfsfonds“ bestimmt.

