Ein rauer „Notarzt“ und die zarten Klänge: Willy Astor in Immenstadt

Willy Astor zeigt sich bein "Immenstädter Sommer" weniger als Wortjongleur, sondern vor allem als Weltmusiker. Was er mit seiner Band alles bietet und wie.

01.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Mal lieber erst die Gitarre fragen, ob sie Flamenco spielen will. „Se will ja“ lautet die imaginäre Antwort. Nach Sprechart von Willy Astor „Sevilla“, die Metropole Andalusiens. Auch seine anderen Instrumente sind willig an diesem Abend, den Astor dem „Sound of Islands“ und nicht seinen phonetischen Eskapaden, lustigen Silbenbrüchen und Laut-Malereien widmet, für die er berühmt ist.

Eine Insel der Ruhe

Der Münchener ist ja auch brillanter, virtuoser und leidenschaftlicher Gitarrist, seit 1994 schon der Weltmusik verschrieben. Menschen mitnehmen und berühren, ist sein Anliegen, mit der Magie von zarten Klängen auf eine Insel der Ruhe und Entspannung zu holen. Damit fasziniert er beim „Immenstädter Sommer“ im Klostergarten, begeistert als Komponist, Virtuose und Bandleader.

Die Klassiker

Es geht fast rund um den Globus zur quirligen jüdischen Klezmermusik, nach Afrika mit einem umweltkritischen Seitenblick auf den Kilimandscharo, in die Tiefen des Ozeans, zum amerikanischen Ragtime und natürlich ins Zentrum der Gitarrenmusik, Spanien. Die Klassiker der Weltmusik so zu sagen, von Willy Astor über viele Jahre inspirierend aufgenommen, geprägt von persönlichen Bildern und Vorstellungen in Tonsätze verzwirnt.

Er spielt in der oberen Liga der Weltmusik mit, wenngleich Eingängigkeit und Publikumserfolg gleichsam die Feder geführt haben, so mancher öfter schon gehörte Melodieschnipsel, charakteristische Tonfolgen mit im Baukasten sind.

Klasse und Anspruch

Astors „Sound of Islands“ gewinnt seine Klasse und Anspruch durch seine Begleiter, die er zu recht mit Stolz und Freude ankündigt: Ferdi Kirner als flankierender, ideenreicher, technisch erhabener Gitarrist, der Memminger Nick Flade mit sensiblen, mal luftigem, mal emotional tiefem, Tastenspiel. Für kreativen, gefühlvollen Rhythmus per Percussion, für bläserische Akzente zugleich sorgt vortrefflich Marcio Tubino. Ein kleines All-Star-Quartett, das ab und an mit der Homogenität hadert, doch mit seinen durchsichtigen wie vielschichtigen Klangbildern begeistert, ganz besondere Atmosphäre schaffen kann.

Der Störfaktor

Lesen Sie auch

Immenstädter Sommer Eindeutig zweideutig: Comedy mit "Eure Mütter" in Immenstadt

Da werden eine überlange Pause und so manche eher flaue Astor-Ansage zum echten Störfaktor. Das knackige Potpourri aus Rockklassikern mit Funk-Appeal scheucht dann auch runter von der Insel der Träume wie „Wolfgang Amadeus Notarzt“, mit dem Astor seinen Silbenspielereien rund um Musik huldigt. Gleichwohl: Ein schönes, ein besonderes, ein meisterliches Klang-Erlebnis.

Das weitere Programm des "Immenstädter Sommers" im Internet.

Lesen Sie auch das Interview mit Parodist Wolfgang Krebs: "Bewerbungsgespräche an der Himmelstür".

Lesen Sie auch das Interview mit Kabarettist Martin Frank: "Kampf für den gesunden Menschenverstand".