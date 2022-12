Ein Sprung ins Ungewisse hatte Erfolg: 25 Jahre gibt es die Kultur-Werkstatt in Sonthofen

Vor 25 Jahren hat Monika Bestle in Sonthofen die „Kultur-Werkstatt“ errichtet. Die Kleinkunstbühne wurde zum wichtigen Forum und für manche zum Sprungbrett.

Manche Jubiläen werden nicht gefeiert. Nicht etwa, weil es keinen Grund dazu gäbe, sondern einfach, weil ein solches Fest die Möglichkeiten des Jubilars übersteigt. So ist denn auch heuer eine Institution sang- und klanglos 25 Jahre alt geworden, die zwar wichtig für die Region ist – oder zumindest für einen Teil von ihr –, aber vor allem durch den Enthusiasmus einer Frau am Leben erhalten wird: die Kultur-Werkstatt in Sonthofen.

Sie hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Forum für Künstler aus der Region, aber auch für Gäste von außerhalb entwickelt. Für manche wurde sie zum Sprungbrett. Und sogar manche, die heute im Fernsehen brillieren wie etwa der Kabarettist Claus von Wagner, sammelten dort frühe Erfahrungen auf der Bühne.

"Für mich war es ein Geschenk"

Im Juni 1997 öffnete diese Kultur-Werkstatt ihre Pforten. Und seither wird sie von Monika Bestle geleitet. „Für mich war es ein Geschenk“, resümiert die heute 73-jährige Sonthoferin und erinnert sich an die Anfänge zurück. Es war damals für sie ein Sprung ins Ungewisse. Ihr Vater hatte seine Schlosser-Werkstatt aufgegeben, das Haus in der Altstädter Straße stand leer und suchte nach einem neuen Verwendungszweck.

Ein potenzieller Pächter lobte die gute Akustik der Räume, und in Monika Bestle fing es an zu arbeiten. Wie wäre es, aus dem Haus einen Ort für die Kultur zu schaffen? 30 Jahre lang hatte sie, die Steuergehilfin gelernt und später als Buchhalterin gearbeitet hatte, ehrenamtlich eine Theatergruppe im benachbarten Pfarrheim St. Michael erfolgreich geleitet. Ihre Eltern unterstützten sie bei dem Vorhaben, aus der Werkstatt ein Forum für Kulturschaffende zu machen.

Start mit Gastronomie

Man startete mit Gastronomie und Kultur. Monika Bestle stand dabei selbst in der Küche. Die Gastronomie sollte das Haus bekannt machen, aber die Kultur sollte, sofern sie stattfand, Vorrang haben. Eine Veranstaltung pro Woche war zunächst geplant, bei der dann die Bewirtung – bis auf die Pausen – ruhen musste. Es habe damals wenig Kleinkunst in der Region gegeben, erinnert sich Monika Bestle. Diese Nische nutzte sie. Die Veranstaltungen wuchsen an, die Gastronomie ging zurück. Heute habe sich das Angebot auf Getränke und Butterbrezen reduziert, erzählt sie.

Private Schicksalsschläge

Denn hatte Monika Bestle anfangs noch feste Mitarbeiter, kann sie sich diese schon lange finanziell nicht mehr leisten. Hinzu kamen private Schicksalsschläge, durch die plötzlich wichtige Stützen wegbrachen. Heute ist Monika Bestle auf ehrenamtliche Helfer angewiesen und dankbar für ein Team von etwa zehn Menschen, die sie tatkräftig unterstützen, zum Beispiel an der Abendkasse oder an der Theke.

Ein Verein unterstützt manchmal

Die Planung, Organisation, Künstlerbetreuung, Kartenreservierung übernimmt Monika Bestle selbst. Und natürlich auch das Putzen der Räume und das Leeren des Mülleimers, erklärt sie schmunzelnd. Sie wolle das Haus weiterführen, solange es ihr möglich sei, sagt sie. Sehr dankbar sei sie dem Sonthofer Kleinkunstverein und dessen Vorsitzendem Sigi Lüer, der sie bei manchen Veranstaltungen finanziell unterstütze. Sie sei momentan schon zufrieden, wenn eine Veranstaltung ohne Defizit über die Bühne gehe, berichtet Monika Bestle. Denn vielen Künstlern gehe es „miserabel“. Sie versuche daher, ihnen Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen.

Wenigstens die Unkosten decken

Allerdings müsse der Auftritt wenigstens die Unkosten decken. Zeichne sich eine schlechte Nachfrage ab, werde die Veranstaltung abgesagt, erklärt Bestle – aus Verantwortung den Künstlern gegenüber. Denn die bräuchten – sofern es sich nicht um Solisten handele – einige Tage Vorlauf, um gemeinsam für den Auftritt proben zu können. Ein Aufwand, der sich nur dann lohne, wenn der Zuschauerraum auch einigermaßen gefüllt sei.

Wie in einem Wohnzimmer

Momentan bevorzuge sie sowieso nur eine wohnzimmer-ähnliche Bestuhlung mit Tischen im Saal, die etwa 75 Menschen Platz biete, erklärt Monika Bestle. Denn das Publikum mache sich rar. Zunächst habe man mit der Corona-Pandemie zu kämpfen gehabt, die immer noch viele Menschen verunsichere, Veranstaltungen zu besuchen. Dann habe der Ausbruch des Ukraine-Kriegs wie eine zusätzliche Bremse gewirkt. Er habe zunächst geradezu eine „Schockstarre“ ausgelöst, berichtet Monika Bestle. Und jetzt sei unklar, welche Belastungen durch die hohen Energie- und Heizkosten auf die Menschen zukommen. All das seien Faktoren, die die Nachfrage nach dem Kulturangebot bremsen.

Das Live-Erlebnis ist wichtig

Und doch seien gerade in solchen Krisenzeiten die Kultur und ihr Live-Erlebnis wichtig, weiß Monika Bestle aus Erfahrung. Wenn Menschen ihr Haus unbeschwerter und froh gestimmter verlassen, als sie gekommen sind, dann ist Monika Bestle glücklich, dann ist sie zufrieden mit ihrem Lebenswerk: der Kultur-Werkstatt in Sonthofen.

Mundpropaganda erwünscht

Noch mehr würde ihr allerdings gefallen, wenn Gäste ihres Hauses Mundpropaganda machen, ihre Eindrücke und Empfindungen von den Kulturerlebnissen weitergeben. Und noch eins würde Monika Bestle freuen, wenn die DVD mehr Resonanz fände, die Künstler zugunsten der Kultur-Werkstatt aufgenommen haben. Nicht des Erlöses wegen, erklärt Monika Bestle, sondern der Wertschätzung den Künstlern gegenüber, die ihrem Haus so treu verbunden seien.

DVD: Künstler singen und spielen zugunsten der Kultur-Werkstatt Sonthofen. Preis: 10 Euro, erhältlich in der Kulturwerkstatt. Einen Trailer gibt’s auf YouTube.

