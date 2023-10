"Verstehen Sie Spaß?": Ein Streich im Kleinwalsertal schlägt hohe Wellen

Mit großem Aufwand führt die Filmcrew der Show einen Walser hinters Licht, der selbst gern Streiche spielt. Am Ende freut sich das Opfer riesig. Das hat Gründe.

Von Klaus Schmidt

19.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Riezlern/Kleinwalsertal Manchmal reagieren Behörden verblüffend schnell. Kaum hat Konrad Pfeffer von der Bezirkshauptmannschaft erfahren, dass er zwangsenteignet wird, da informiert ihn auch schon sein Nachbar, dass bereits die Bagger auf das Grundstück rollen. Sie wollen endlich einen Engpass in der Straßenführung beseitigen, den Konrad Pfeffer schon seit Langem moniert hat. Doch die Lösung des Problems lässt erst recht dessen Blutdruck in die Höhe schnellen. Denn nun will der behördlich engagierte Bautrupp die Stützmauern einreißen, die Konrad Pfeffers Grundstück und Haus zur Straße hin absichern. Schließlich muss doch die Fahrbahn aus Sicherheitsgründen erweitert werden.

