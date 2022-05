Ein Stück Industriegeschichte verschwindet: Hochregal von Kunert wird abgerissen

Das Hochregal von Kunert war vor 30 Jahren eines der modernsten in Europa. 30 Jahre später hat das Unternehmen keine Verwendung mehr für das Gebäude.

22.05.2022

190.000 Kartonstellplätze auf 2000 Quadratmetern Fläche und 25 Metern Höhe – Als das Textilunternehmen Kunert im Jahr 1991 das vollautomatisierte Hochregallager in Immenstadt in Betrieb nahm, war es eines der modernsten, computergesteuerten, vollautomatischen Versandzentren Europas. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Michel bezeichnete das Lager und Versandzentrum bei der Inbetriebnahme 1991 als „großes und faszinierend pulsierendes Herz“ der Kunert AG, die damals der größte Strumpfhersteller Europas war. Insgesamt 15 Millionen Artikel-Paare wurden damals im Hochregal gelagert.

Keine Produktion mehr am Standort

Doch 30 Jahre später stehen die Hochregale leer und die Technik ist in die Jahre gekommen. Schon seit Jahren werden in dem imposanten Bauwerk, dass sich durch die Farben seiner Außenfassade in die Landschaft fügen soll, keine Strümpfe mehr gelagert. Jetzt wird das Gebäude zurückgebaut. Kunert hat keine Verwendung mehr dafür. Denn das Unternehmen produziert schon seit 2020 nicht mehr am Standort oberhalb des kleinen Alpsees. Kunert hat vor zwei Jahren begonnen, sich von einer Produktionsgesellschaft hin zu einer modernen Vertriebs- und Marketinggesellschaft zu entwickeln. Im Zuge der Neustrukturierung wurde die Logistik an ein Partnerunternehmen in Kempten ausgelagert. Lagerkapazitäten am Kunert-Areal werden deshalb nicht mehr benötigt und das Hochregallager schon vor einiger Zeit stillgelegt.

Keine Kosten für den Abriss dank der hohen Metallpreise

Jetzt ermöglichen die hohen Metallpreise dem Unternehmen, das Hochregal zurückzubauen, ohne dass Kosten entstehen. „Das Warten hat sich erfreulicherweise gelohnt“, sagte Geschäftsführer Martin Roy. Es habe sich ausgezahlt, dass sich das Unternehmen nicht für einen schnellen und dadurch teuren Abriss entschieden, sondern abgewartet habe. Sonst hätte Kunert den Abriss teuer bezahlen müssen.

Das mehrheitlich aus Metall bestehende Gebäude wird ab Ende Mai vom Unternehmen Geiger Umweltsanierung rückgebaut und die Teile entsorgt. Die derzeit zu erzielenden Preise für Altmetall, die seit der Stilllegung des Werks stark gestiegen sind, werden den Rückbau decken. Nach acht Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen und das Hochregal verschwunden sein. Wie es auf dem Gelände weitergeht ist noch offen. Kunert-Eigentümer Dr. Erhard F. Grosnigg hat mit dem Oberstdorfer Bauunternehmen Geiger die „Alpsee Immobilien GmbH“ gegründet, um das Gelände zu entwickeln.

Geschäftsführer: Symbol für den Neuanfang

Für Geschäftsführer Martin Roy ist der Abriss des Hochregals ein Symbol für den Neuanfang und den Wandel von der Produktions- hin zur Marketing- und Vertriebsgesellschaft: „Die Sanierung ist abgeschlossen, jetzt starten wir in die Aufbauphase.“ Der Vorarlberger, der das Unternehmen seit Januar führt, will die Gesellschaft auf die Zukunft ausrichten, die Marken Kunert und Hudson schärfen. „Wir müssen näher am Kunden und am Konsumenten sein.“ Zudem setzt man auf innovative Produkte, wie beispielsweise Strümpfe, die wärmen, kühlen und stützen. „In bester Qualität“, sagt Roy. „Wir konzentrieren uns in einem ersten Schritt auf unseren Kernbereich und nicht auf Nischenprodukte wie zum Beispiel Skisocken.“

Immenstädter Traditionsunternehmen schreibt wieder positive Zahlen

Die Geschäftszahlen des Unternehmens entwickelten sich zuletzt positiv: 2021 wurde trotz Krise ein Umsatz von 20 Millionen Euro erwirtschaftet und ein Gewinn erzielt. Der Geschäftsführer zeigt sich positiv optimistisch. „Der Weg, den wir eingeschlagen haben, bewährt sich, auch wenn das Kaufverhalten bis März sehr gedämpft war“, sagt Roy über die Entwicklungen der ersten Monate des Jahres 2022. Ein weiteres Problem seien steigende Material- und Energiekosten.

Neben dem Abriss des Hochregal-Lagers soll es auf dem Werksgelände weitere Veränderungen geben: Die 65 Mitarbeiter sollen in ein saniertes Bürogebäude auf dem gleichen Areal umziehen und so auch räumlich wieder enger zusammenrücken.

