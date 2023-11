In der Laster- und Lästerhöhle: Der "Sauna-Gigolo" erobert die Theaterbühne in Blaichach

Eindeutig zweideutig: Die Theatergruppe des Trachtenvereins Blaichach bringt den "Sauna-Gigolo" auf die Bühne. Die Komödie verspricht vergnügliche Unterhaltung.

08.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ist die Sauna nun eine „Lasterhöhle“ oder eine „Lästerhöhle“? Für die Akteure des diesjährigen Theaterstücks des Trachtenvereins Blaichach ist klar: Beides! Denn der namensgebende „Sauna-Gigolo“ Sandro steht im Verdacht, nicht nur Massagen anzubieten. Die Zuschauer erwartet im Blaichacher Vereinsheim in jedem Fall vergnügliche Unterhaltung.

Die Lästerrunde

Ihren wöchentlichen Sauna-Gang nutzen Renate (Martina Lochbihler), Betti (Celina Weingand bei ihrer Bühnen-Premiere) und Uschi (Selina Fracaro, die ebenso erstmals mitspielt) nicht nur aus Wellness-Gründen. Sie lästern auch über die Geschehnisse und Einwohner der Gemeinde. Und sie schonen sich auch gegenseitig nicht.

Vom neuen Kollegen genervt

Saunameisterin Sophie (Sonja Bader) ist aber nicht nur davon genervt, sondern auch von ihrem neuen Kollegen Sandro. In dessen Rolle schlüpft mit Kilian Schnabl ein weiterer Neuling auf der Blaichacher Bühne. Denn dieser Sandro macht ihr die weiblichen Massagekunden abspenstig und kassiert das gesamte Trinkgeld ein.

Bei seiner Bühnen-Premiere gibt Kilian Schnabl den namensgebenden „Sauna-Gigolo“ Sandro. Bild: Olaf Winkler

"Heiße Liebesnummer"

Gekonnt mit Schattenspielen in Szene gesetzt ist dabei eine vermeintlich „heiße Liebesnummer“ zwischen Uschi und Sandro. Hier geht es eindeutig zweideutig zu. Und spätestens, als auch die Ehemänner die Sauna besuchen, gibt es jede Menge Missverständnisse und für die Zuschauer Anlass zum Lachen. So, als „Bühnen-Veteran“ Günter Schnalzger in seiner Rolle als Hausarzt ein wenig zu viel über die Nachfrage nach Potenzmitteln ausplaudert. Der 69-Jährige gehört bereits zum 31. Mal zum Ensemble des Trachtenvereins.

Was (von links) Hausarzt Siegfried (Günter Schnalzger) den Ehemännern Edwin (Maximilian Kaps) und Güerhard (Stefan Käser) zu erzählen hat, gefällt ihnen gar nicht. Und Saunameisterin Sophie (Sonja Bader) berichtet ihnen zudem zum Treiben des neuen Masseurs. Bild: Olaf Winkler

Zwei Fallensteller

Arg zu leiden unter den Erzählungen des Arztes hat Gerhard (Stefan Käser), der schnell davon überzeugt ist, dass seine Frau ein Techtelmechtel mit dem Postboten hat. Und die beiden Ehemänner Karl (Armin Kotz) und Edwin, in dessen Rolle Spielleiter Maximilian Kaps schlüpft, sehen in „Sauna-Gigolo“ Sandro mächtige Konkurrenz. So wollen sie ihm eine Falle stellen – und schlüpfen beim nächsten Sauna-Besuch selbst in Frauenkleider. Saunameisterin Roswitha (Hilde Kaps) und Kosmetiker Jerome (Markus Käser) können da nur mit dem Kopf schütteln – und der Zuschauer vom Alltag abschalten.

Vor der Theatergruppe des Trachtenvereins liegen drei Spielwochenenden. Insbesondere für die ersten beiden Aufführungen am 11. und 12. November sind noch Eintrittskarten erhältlich.

Spieltermine: 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25. und 26. November, jeweils um 20 Uhr im Vereinsheim in Blaichach. Kartenvorverkauf über die Tourist-Information Blaichach, Telefon 08321/8008-510.