Eine Dachgaube sorgt für Diskussionen in Fischen

Der Gemeinderat Fischen lehnt Anträge zum Bau von Dachgauben ab, weil sie nicht zur Gestaltungssatzung passen. Jetzt soll das ganze Regelwerk auf den Prüfstand.

Von Elke Wiartalla

09.04.2021 | Stand: 22:02 Uhr

Dachgauben, Dachneigungen und Befreiungen von der örtlichen Bauvorschrift sind immer wieder ein streitbares Thema im Gemeinderat. So auch in Fischen. In der jüngsten Ratssitzung kamen gleich zwei Bauanträge auf den Tisch, die erneut Gesprächsbedarf über Sinn und Nutzen der Ortsgestaltungssatzung zutage förderten.