Eine Gala für die Immenstädter Sportler

Stadträte folgen der Empfehlung des Sportbeirats, herausragende Größen der Stadt zu ehren. Das wurde auch schon früher gemacht. Jetzt sollen die Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien ab 2024 wieder vergeben werden.

27.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ehre, wem Ehre gebührt: Das soll es jetzt auch wieder im Sportbereich von Immenstadt heißen: Wie der Sport- und Sozialausschuss des Stadtrats einstimmig beschloss, werden ab 2024 die Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet, die heuer mit herausragenden Leistungen glänzen. Die Ehrung findet im Rahmen einer Sportgala statt. Die Anregung kam vom Sportbeirat der Stadt.

Ehrungen von Größen des Sports gab es in der Stadt auch früher schon. Doch irgendwann ist das eingeschlafen. Dabei habe die Stadt durchaus Sportlerinnen und Sportler, die mit Erfolgen auf nationaler und internationaler Bühne glänzen, machte Alexander Briest, Vorsitzender des Sportbeirats, deutlich. Sie sollen künftig wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt und in einer besonderen Veranstaltung gewürdigt werden. Die Preise, die von der Stadt gestiftet werden, gehen an Personen aus Immenstadt und seinen Ortsteilen oder an Mitglieder eines Immenstädter Sportvereins.

Ansporn für die Jugend

„Das soll ein Ansporn für die Jugend und eine Würdigung für das Ehrenamt sein“, erklärte Bürgermeister Nico Sentner. Dabei handle es sich nicht um einen Geldpreis, sondern um Pokale oder Medaillen. Sie sollen in einer eigenen Abendveranstaltung, die im April oder Mai geplant ist, für Erfolge aus dem Vorjahr vergeben werden. Folgende Kategorien sind vorgesehen:

Ehrenpreis „Gold“: für Meistertitel sowie 2. und 3. Platz bei Deutschen Meisterschaften, den 1. bis 3. Platz bei Süddeutschen oder 1. Platz bei Bayerischen Meisterschaften.

Ehrenpreis „Silber“: 2. und 3. Plätze bei Bayerischen Meisterschaften oder Schwäbische Titel in der Aktivenklasse. Im Skisport wird die Allgäuer Meisterschaft gleichgesetzt mit der Schwäbischen. 1. Platz bei Schwäbischen Meisterschaften der Senioren-, Junioren-, Jugend- und Schülerklassen.

Sonderehrung: für die Teilnahme Immenstädter Sportler an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Mannschaftsehrung: für die beste Mannschaft des Jahres.

Behindertensport: Sportler und Sportlerinnen, die an offiziellen Behinderten-Wettkämpfen teilnehmen, werden nach den gleichen Kriterien bewertet.

Ausgewählt werden die Sportler vom Sportbeirat nach Vorschlägen aus den Vereinen. Der Sportbeirat schätzt die Zahl der Sportler auf etwa 40. Hannes Blaschke (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass manch 4. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft ebenfalls einer Würdigung wert sei. Dem stimmte Briest zu: „Wir werden das flexibel handhaben und von Fall zu Fall entscheiden. Aber zunächst benötigen wir mal eine Rahmenrichtlinie.“ Die Stadträte stimmten den geschätzten Ausgaben von 2000 Euro einhellig zu.

