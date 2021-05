Eine Hindelangerin zeigt mit Textilkunst, wie bunt das Leben ist

Ulrike Rüttinger aus Bad Hindelang fügt Stoffe zu kraftvollen Bildern. Was die Werke mit klaren Formen und bunten Farben erzählen, ist in Fischen zu entdecken.

29.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Momentan sind sie in der Öffentlichkeit politisch unkorrekt: Berührungen. Ein Händeschütteln, eine Umarmung, ein Kuss auf die Wange lassen die staatlich verordneten Abstandsregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zwischen Menschen jenseits eines Familienkreises nicht mehr zu.

Ist das Werk „Berührung“, das die Ausstellung von Ulrike Rüttinger im Fischinger Kurhaus Fiskina eröffnet, da zufällig gewählt? Es zeigt einen Kreis und Linien, die nebeneinanderstehen. „Berührung“ zwischen diesen gegensätzlichen Formen findet erst durch eine dritte Fläche statt, die beide überlagert. Es bedarf also eines Mittlers, um Kontakt zwischen Gegensätzen herzustellen.

Spiel mit Formen und Farben

So könnte sich die Arbeit der Bad Hindelanger Künstlerin deuten lassen, doch wirkt sie auch einfach als kraftvolle, abstrakte Komposition. Als eine Komposition, die mit Formen und Flächen spielt, dabei vielfach auf die drei Grundfarben Gelb, Rot, Blau setzt und durch Überlappungen immer neue Farbtöne erreicht. Das Material, aus denen sich diese Bilder zusammensetzen, sind textile Gewebe, Verbandsstoffe, wie Ulrike Rüttinger erklärt. Diese Stoffe hat sie eingefärbt.

Sie fügt sie mit feinen Nähten aneinander, schichtet sie übereinander und lässt so zum Teil symbolhafte Darstellungen entstehen: In „Aufbruch und Vollendung“ streben braune Stoffsäulen nach oben in einem gelben Umfeld. Etwas wächst in die Höhe, blüht auf. „Zwischen den Zeiten“ lässt ein Schiff erahnen, das auf einen Streifen zusegelt, der von Vergangenem erzählt. Doch bleibt solche Zeichensprache stets vage, wie die Gefühle oder Stimmungen, die sie andeutet. Andererseits fügt sich diese Zeichensprache zu einer in sich schlüssig und harmonisch wirkenden abstrakten Komposition.

Alte Schönschrift vermittelt Nostalgie

In ihr verarbeitet Ulrike Rüttinger nicht nur eingefärbte, sondern auch bedruckte Stoffe. Stoffe, die mit alten Schriftzeichen und alter Schönschrift Nostalgie vermitteln. In manchen Collagen lässt die Künstlerin unter Stoffen und Aussparungen kunstvoll bedrucktes Papier durchscheinen. In anderen Collagen verwendet sie Kokons von Seidenraupen, um reliefartige Strukturen in ihre Bilder einzuarbeiten.

Die Kokons fügen sich zum Beispiel dann im Zyklus „Poesie“ zu fein ausgerichteten Linien, Verszeilen ähnlich, oder formieren sich zu einem Kranz, der an den Lorbeer erinnert, der früher Dichtern verliehen wurde, – hier allerdings nicht in Grün ausgeführt, sondern in tiefem Blau mit einem Akzent in Gelb. Blau leuchtet auch das diffuse, schwer bestimmbare Gebilde aus Kokons und Fäden, das sich im zentralen Kreis der Collage „Heimat“ erhebt. Was Heimat ist, muss jeder für sich beantworten.

Neues Projekt

Eine neue Heimat hat Ulrike Rüttinger, die in der landschaftlich reizvollen Oberlausitz in der ehemaligen DDR geboren wurde, nach der Übersiedlung 1988 in die Bundesrepublik gefunden: und zwar in Bad Hindelang. Dorthin ist sie im Februar dieses Jahres auch wieder zurückgekehrt – nachdem sie 19 Jahre in Dresden eine eigene Galerie geführt hat. Die Berge zogen die 66-Jährige zurück ins Allgäu – und ihr Sohn, der in Bad Hindelang lebt. Mit ihm hat sie dort ein neues Projekt entwickelt: „Kunst und Käse“, eine Galerie samt Käseverkauf.

Bevor sie nach Dresden zog, hatte die Wahl-Hindelangerin ihre letzte Ausstellung 2002 im Kurhaus in Fischen. Und dort zeigt sie nun zum ersten Mal, seit sie wieder im Allgäu wohnt, ihre Arbeiten: „Ein Kreis schließt sich“, erklärt die Künstlerin. Vielleicht hat sie deshalb auch ihre neue Ausstellung „Das Leben ist wie eine Reise“ genannt. Der Kreis spielt jedenfalls in vielen ihrer abstrakten Arbeiten eine Rolle.

Öffnungszeiten: bis 23. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr.

