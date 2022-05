Eine Parade erstklassiger Solisten: Euregio-Konzert in Bad Hindelang

Frühlingskonzert mit praller Feierlaune: Das Polizeiorchester Bayern bietet beim Euregio-Benefizkonzert in Bad Hindelang ein Fest der sinfonischen Blasmusik.

26.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Blaues Band, leiser Harfenton, viel zu lau, wenn das Polizeiorchester Bayern den „Frühling“ intoniert. Dirigent Johann Mösenbichler lässt ihn beim Euregio-Benefizkonzert im Bad Hindelanger Kurhaus mit „Burst of Blue“ aufspringen. Drei Minuten pralle Feierlaune. Marschmusik nach amerikanischem Muster aus der Feder von Robert Thurston. Rhythmisch, energetisch interpretiert.

Ein wahres Festival in Bad Hindelang

Blühende Frühlingswiese ist Philip Sparkes „Music for a Festival“. Das Orchester in Uniform macht dem Titel (und sich) alle Ehre. Strahlend farbenfreudig die hohen Bläser auf sattes, sanft „groovendes“ tiefes Blech gebettet, die Register zu immer wieder neuen duftenden Klangbouquets arrangiert: Lyrisches Holzbläserquartett, synkopiert jazzende Blech-Sektionen. Behutsam angefüllt, abrupt in neue Klangbilder geführt. Immer auf dem Punkt. Frisch. Intonation ohne Tadel. Allzeit durchhörbar als Gruppe, in souveränen Soli. Fein durchschimmernd das geschmeidige wie ausdrucksstarke Fagott, rhythmisch reibend das Saxophon, strahlend die Trompeten. Perfekt die Balance, akribisch die Stimmungsbilder. Wahres Festival.

Elegantes, hochpräzises Dirigat

Professor Mösenbichlers geradezu elegant schwebendes, indes hochpräzises Dirigat spiegelt sich in „A Spring Lullaby“ (Andrew Pearce) augenfällig, ohrengefällig. Liedhaft, warmherzig lässt er sein Ensemble tremolieren, feinste Schattierungen im einnehmenden Wiegenlied provozieren, die selbst im grenzwertigen Forte präsent bleiben, Exaktheit kongenial in lyrische Stimmung binden. Martin Ehlich hat damit die beste Basis für seine Soli auf dem Flügelhorn. Mit Verve führt er Melodien. Erhaben über alle technischen Anforderungen begeistert er mit detailreichen Figürchen, mit Brillanz und Empathie.

Frühlingsluft aus dem internationalen Garten der Musik

Frühlingsluft aus dem internationalen Garten der Musik strömt ins Kurhaus, als die Fenster zur Welt geöffnet werden. Peter Graham nimmt in „Windows of the World“ mit auf eine Reise in Kulturen, zu ihren charakteristischen Volksmusiken: Quirlige Tanztöne aus Südamerika, mystische Klänge aus Japan, keltische Träume und vieles mehr, bis das kreative Potpourri trommel-wirbelnd im Amazonas endet. Das Polizeiorchester vermag stilsicher wie polyglott seine besonderen Fähigkeiten begeisternd auszuspielen: Ausgereizte Dynamik, starke Rhythmik, Klangspektren weit wie expressiv gefächert, in einer Parade seiner erstklassigen Solisten.

Aus der Kuriositätenschublade

Mit im Konzert zugunsten des Allgäuer Hilfsfonds die kraftvoll wie transparent angelegte Fanfare „For the Common Man“ von Aaron Copland und die Ouvertüre „Frühlingsluft“, die ruhig in die Kuriositätenschublade von Josef Strauss zurück darf. „Frühlingsluft hören“ mit dem Polizeiorchester Bayern ist ein Hochgenuss, ein Fest der sinfonischen Blasmusik.

Das Polizeiorchester Bayern.

Der Dirigent Professor Johann Mösenbichler.

